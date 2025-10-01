Donato su San Siro: “Milan ed Inter le vere vincitrici. Ora spazio al nuovo impianto”

Il pensiero su San Siro a Dario Donato: "Le squadre sono le vere vincitrici della situazione. Dopo 6 anni di finte e dribbling si è arrivati a una cosa già scritta. L'ipotesi San Donato del Milan era una boutade, che ha messo pressione alla politica, che ha ceduto. Milan e Inter hanno bisogno di uno stadio all'avanguardia. Non so se possono averne uno a testa, viste le vicissitudini societarie ed economiche. Ora avranno la possibilità di costruire un nuovo impianto. Per i tifosi cosa cambierà poi? Vedremo quando nascerà il nuovo stadio quali saranno i costi. Lo abbiamo visto con lo Stadium della Juve...".