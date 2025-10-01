Dopo mille peripezie ed ostacoli diversi, Milan ed Inter sono riuscite ad ottenere finalmente l'ok sulla delibera che riguarda la vendita del Stadio di San Siro con annesse tutte le aree limitrofe. Accanto al Meazza, infatti, sorgerà il nuovo impianto. A commentare la decisione presa dal Consiglio Comunale è stato Dario Donato. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:
Donato su San Siro: “Milan ed Inter le vere vincitrici. Ora spazio al nuovo impianto”
San Siro, parla Donato: "Milan e Inter hanno bisogno di uno stadio all'avanguardia"—
Il pensiero su San Siro a Dario Donato: "Le squadre sono le vere vincitrici della situazione. Dopo 6 anni di finte e dribbling si è arrivati a una cosa già scritta. L'ipotesi San Donato del Milan era una boutade, che ha messo pressione alla politica, che ha ceduto. Milan e Inter hanno bisogno di uno stadio all'avanguardia. Non so se possono averne uno a testa, viste le vicissitudini societarie ed economiche. Ora avranno la possibilità di costruire un nuovo impianto. Per i tifosi cosa cambierà poi? Vedremo quando nascerà il nuovo stadio quali saranno i costi. Lo abbiamo visto con lo Stadium della Juve...".
