Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha voluto spazzare via queste ipotesi in un'intervista in esclusiva rilasciata. al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. «Anche se non escludiamo altre scelte in futuro, oggi siamo lontanissimi - ha spiegato Scaroni sul tema -. La nostra vocazione è sportiva. Non c’è alcuna vendita in programma a breve o medio termine».
«Il progetto sarà un patrimonio in grado di generare entrate maggiori, spazi più agevoli, praticabili e belli per invogliare i tifosi a venire ancor di più, così da comprare grandi giocatori e vincere le coppe come tutti i grandi club. Nessuno scappa con i soldi in tasca», ha chiosato il numero uno rossonero.
