Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Scaroni: “Non c’è alcuna vendita in programma a breve o medio termine”

INTERVISTE

Milan, Scaroni: “Non c’è alcuna vendita in programma a breve o medio termine”

Milan, Scaroni: 'Non c'è alcuna vendita in programma a breve o medio termine'
Paolo Scaroni, Presidente del Milan, in un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera', respinge al mittente i 'rumors' di una possibile vendita del club rossonero con l'avvio del progetto del nuovo stadio condiviso con l'Inter a San Siro
Daniele Triolo Redattore 

Milan e Inter hanno acquistato lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti dal Comune di Milano: ora il club rossonero e quello nerazzurro potranno avviare il progetto di costruzione del nuovo stadio, condiviso, in quella zona, con quasi totale demolizione del 'Meazza' a lavori ultimati.

Milan, Scaroni risponde a chi parla di speculazione sulla rivendita del club

—  

Alcuni, però, sostengono che - per quanto concerne il Milan - tutto questo possa rappresentare un'operazione di speculazione. Non edilizia, bensì sulla rivendita del club di Via Aldo Rossi il quale, con l'aggiunta di un asset importante come un nuovo stadio di proprietà, vedrebbe accrescere di molto il suo valore.

LEGGI ANCHE

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha voluto spazzare via queste ipotesi in un'intervista in esclusiva rilasciata. al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. «Anche se non escludiamo altre scelte in futuro, oggi siamo lontanissimi - ha spiegato Scaroni sul tema -. La nostra vocazione è sportiva. Non c’è alcuna vendita in programma a breve o medio termine».

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, che sorpresa! Per il nuovo difensore pazza idea di Allegri: lo convincerà? >>>

«Il progetto sarà un patrimonio in grado di generare entrate maggiori, spazi più agevoli, praticabili e belli per invogliare i tifosi a venire ancor di più, così da comprare grandi giocatori e vincere le coppe come tutti i grandi club. Nessuno scappa con i soldi in tasca», ha chiosato il numero uno rossonero.

Leggi anche
Roma, Manu Koné: “Vicino all’Inter? Vi spiego. Parlai con il Milan: successe...
Donato su San Siro: “Milan ed Inter le vere vincitrici. Ora spazio al nuovo impianto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA