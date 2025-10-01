Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo il Milan ha portato a casa 10 nuovi giocatori; inoltre, ha fatto rientrare Alexis Saelemaekers dal prestito alla Roma. Ma il lavoro dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare non è di certo finito qui. In estate, infatti, non c'è stato il tempo di concludere la campagna acquisti con quegli innesti di cui l'organico avrebbe avuto bisogno. In particolare, in difesa, dove manca evidentemente un centrale e in attacco, dove il Milan non ha un numero 9 di peso che dia un'alternativa di gioco in più all'allenatore Massimiliano Allegri. PROSSIMA SCHEDA