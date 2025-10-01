Braglia: “San Siro? Passaggio fondamentale, penso che Milano non possa stare…”

Dopo tantissime problematiche ed ostacoli, i due club meneghini, Milan ed Inter, sono riuscite ad ottenere finalmente l'ok sulla delibera che riguarda la vendita dello Stadio di San Siro con, insieme, tutte le aree limitrofe. Accanto all'attuale impianto, infatti, sorgerà il nuovo stadio che, secondo quanto riferito nei scorsi giorni da Paolo Scaroni 'sarà il più bello e all'avanguardia di tutta Europa'. A commentare la decisione presa dal Consiglio Comunale nella giornata di ieri è stato Simone Braglia, ex giocatore del Milan. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:
Il pensiero su San Siro di Simone Braglia, ex rossonero: "Credo che sia uno scenario inevitabile per due società che sono in mano a due aziende di business. Reputo che sia un passaggio fondamentale e penso che Milano non possa stare lontano dai grandi paslcoscenici del calcio. Ben vengano queste gestioni valide economicamente, per quanto dovranno dimostrare di poter esserlo anche dal punto di vista sportivo".
