Su Modric che, dopo un mese in Italia, ha già preso per mano il centrocampo del Milan, Ivkovic ha aggiunto: "Ho visto la partita contro il Napoli, mi aspettavo molto di più dalla squadra di Antonio Conte. Ma il Milan ha fatto una partita fantastica, 45 minuti spettacolari. E riguardo Modric cos'altro aggiungere? Dico solo che chi analizza il calcio e mi riferisco anche ai medici, debbano esaminarlo per capire come sia possibile che un giocatore di 40 anni non si fermi mai, che giochi come nulla fosse 90 minuti, che all' 85' sprinti 2-3 volte per recuperare palla. Merita un monumento e non lo dico solo perché sono croato".
Interrogato sul fatto se possa essere o meno il miglior centrocampista di sempre, Ivkovic ha commentato: "Sono 54 anni che sono nel mondo del calcio, ne ho visti tanti e per me è senza ombra di dubbio il miglior calciatore croato di tutti i tempi. E non esagero se dico che è uno dei 10 calciatori più forti della storia". Quindi non regge neanche il paragone con l'ultimo, grande regista rossonero, Andrea Pirlo: "Grandissimo calciatore, Pirlo. Ma con tutto il rispetto per lui, credo che Modric gli sia di poco superiore".
