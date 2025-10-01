Tomislav Ivkovic , attualmente, è direttore sportivo dell'Academy del Rijeka , in Croazia ma è stato il vice del Commissario Tecnico della Nazionale croata, Zlatko Kranjcar , quando vi ha esordito Luka Modric , ex fuoriclasse del Real Madrid oggi al Milan . Anche di lui, dunque, Ivkovic ha parlato in un'intervista esclusiva a 'TuttoMercatoWeb'.

Ivkovic su Modric: "Già da giovane pensava molto più velocemente degli altri"

"Esordio che ricordo benissimo, amichevole contro l'Argentina a Basilea - ha ricordato Ivkovic -. Si era fatto male un giocatore e decidemmo di puntare su di lui, che aveva 20 anni e giocava nella Dinamo Zagabria. Fece una partita eccellente, vincemmo 3-2 e da lì iniziò la sua storia con la Nazionale croata. Il ricordo che ho del giovane Modric è di un calciatore intelligente, che pensava già allora molto più velocemente degli altri giocatori e aveva la soluzione già prima di ricevere la palla. Una visione e una lettura del gioco impressionante".