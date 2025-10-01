Pianeta Milan
“Modric? Credo che i medici debbano esaminarlo”: la singolare teoria di chi lo conosce da sempre

Milan, Modric visto da chi lo conosce bene: 'Uno dei 10 calciatori più forti della storia'
Tomislav Ivkovic, che conosce Luka Modric del Milan da moltissimi anni, sin dai primi passi mossi nella Nazionale croata da giovane, ha parlato così - ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb' - del nuovo centrocampista rossonero. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo 

Tomislav Ivkovic, attualmente, è direttore sportivo dell'Academy del Rijeka, in Croazia ma è stato il vice del Commissario Tecnico della Nazionale croata, Zlatko Kranjcar, quando vi ha esordito Luka Modric, ex fuoriclasse del Real Madrid oggi al Milan. Anche di lui, dunque, Ivkovic ha parlato in un'intervista esclusiva a 'TuttoMercatoWeb'.

Ivkovic su Modric: "Già da giovane pensava molto più velocemente degli altri"

"Esordio che ricordo benissimo, amichevole contro l'Argentina a Basilea - ha ricordato Ivkovic -. Si era fatto male un giocatore e decidemmo di puntare su di lui, che aveva 20 anni e giocava nella Dinamo Zagabria. Fece una partita eccellente, vincemmo 3-2 e da lì iniziò la sua storia con la Nazionale croata. Il ricordo che ho del giovane Modric è di un calciatore intelligente, che pensava già allora molto più velocemente degli altri giocatori e aveva la soluzione già prima di ricevere la palla. Una visione e una lettura del gioco impressionante".

Su Modric che, dopo un mese in Italia, ha già preso per mano il centrocampo del Milan, Ivkovic ha aggiunto: "Ho visto la partita contro il Napoli, mi aspettavo molto di più dalla squadra di Antonio Conte. Ma il Milan ha fatto una partita fantastica, 45 minuti spettacolari. E riguardo Modric cos'altro aggiungere? Dico solo che chi analizza il calcio e mi riferisco anche ai medici, debbano esaminarlo per capire come sia possibile che un giocatore di 40 anni non si fermi mai, che giochi come nulla fosse 90 minuti, che all' 85' sprinti 2-3 volte per recuperare palla. Merita un monumento e non lo dico solo perché sono croato".

"I medici dovrebbero esaminarlo. Merita un monumento"

Interrogato sul fatto se possa essere o meno il miglior centrocampista di sempre, Ivkovic ha commentato: "Sono 54 anni che sono nel mondo del calcio, ne ho visti tanti e per me è senza ombra di dubbio il miglior calciatore croato di tutti i tempi. E non esagero se dico che è uno dei 10 calciatori più forti della storia". Quindi non regge neanche il paragone con l'ultimo, grande regista rossonero, Andrea Pirlo: "Grandissimo calciatore, Pirlo. Ma con tutto il rispetto per lui, credo che Modric gli sia di poco superiore".

