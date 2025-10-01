Pianeta Milan
Juventus-Milan, chi in attacco con Pulisic? Giménez avanti, ma occhio a questa sorpresa

Juventus-Milan, Allegri sceglie il partner di Pulisic: ecco chi è in vantaggio attualmente
Christian Pulisic partirà titolare al 100% domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, in Juventus-Milan dell'Allianz Stadium di Torino: chi sarà la sua spalla in attacco? I dubbi del tecnico Massimiliano Allegri, che pensa a una possibile sorpresa
Domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà all'Allianz Stadium di Torino la sfida Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, rifletterà in questi giorni su chi schierare come partner d'attacco di Christian Pulisic nel suo 3-5-2. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Juventus-Milan, chi davanti con Pulisic? Giménez in pole, ma ...

Pulisic, per la 'rosea', è intoccabile: miglior giocatore, per distacco, del Milan in questo primo mese di stagione, con 6 gol e 2 assist in 7 partite tra campionato e coppa nazionale. Al momento, Santiago Giménez sembra essere leggermente in vantaggio per giocare come sua spalla, così come è avvenuto nell'ultimo Milan-Napoli a 'San Siro'.

Vero, non ha segnato, ma ad Allegri la sua prova contro i partenopei è piaciuta e, a livello di condizione fisica, è quello che - tra gli altri attaccanti - sta meglio. Christopher Nkunku e Rafael Leão, infatti, stanno recuperando dal punto di vista atletico e sperano di poter sovvertire le attuali gerarchie. Il francese è in crescita, il portoghese vuole rientrare in formazione, entrambi spingono per giocare. Dipenderà molto anche da che tipo di partita Allegri vorrà impostare.

Nkunku e Leão scalpitano, ma attenzione a Loftus-Cheek!

Infine, per questo Juventus-Milan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, c'è anche l'ipotesi Ruben Loftus-Cheek in appoggio a Pulisic. Sarebbe la sorpresa per spiazzare Igor Tudor. L'inglese, in fin dei conti, ha già fatto sia il trequartista (a Lecce) sia il centravanti (a Udine, nella ripresa).

