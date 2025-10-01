Vero, non ha segnato, ma ad Allegri la sua prova contro i partenopei è piaciuta e, a livello di condizione fisica, è quello che - tra gli altri attaccanti - sta meglio. Christopher Nkunku e Rafael Leão, infatti, stanno recuperando dal punto di vista atletico e sperano di poter sovvertire le attuali gerarchie. Il francese è in crescita, il portoghese vuole rientrare in formazione, entrambi spingono per giocare. Dipenderà molto anche da che tipo di partita Allegri vorrà impostare.
Nkunku e Leão scalpitano, ma attenzione a Loftus-Cheek!—
Infine, per questo Juventus-Milan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, c'è anche l'ipotesi Ruben Loftus-Cheek in appoggio a Pulisic. Sarebbe la sorpresa per spiazzare Igor Tudor. L'inglese, in fin dei conti, ha già fatto sia il trequartista (a Lecce) sia il centravanti (a Udine, nella ripresa).
