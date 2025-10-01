Pianeta Milan
Juventus-Milan, Allegri ha due soluzioni per sostituire Estupinan. Una è Bartesaghi, l’altra …

Juventus-Milan, Bartesaghi per Estupinan come quinto a sinistra. Su Tomori ...
Davide Bartesaghi, esterno sinistro classe 2005, dovrebbe giocare titolare in Juventus-Milan di domenica sera all'Allianz Stadium di Torino al posto dello squalificato Pervis Estupinan. Ancora incerta la presenza di Fikayo Tomori in difesa
Ieri Gerardo Mastrandrea, il Giudice Sportivo di Serie A, ha inflitto un turno di squalifica a Pervis Estupinan. Il laterale sinistro ecuadoriano del Milan aveva rimediato un'espulsione al 57' dell'ultima sfida di campionato, a 'San Siro' contro il Napoli, per aver fermato l'avversario Giovanni Di Lorenzo a tu per tu con Mike Maignan, negandogli quindi una chiara occasione da gol.

Juventus-Milan con Bartesaghi titolare? Le ultime news

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, dunque, per ovviare alla squalifica dell'ex Brighton e Villarreal, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, dovrebbe puntare su Davide Bartesaghi titolare. È lui, il classe 2005 prodotto del 'Vismara', in pole position per giocare come quinto di centrocampo, a sinistra, nel 3-5-2 che il Diavolo proporrà anche in Juventus-Milan di domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Bartesaghi, già titolare in questa stagione in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia, è stato lanciato in Prima Squadra da Stefano Pioli nella stagione 2023-2024 e somma già 17 presenze con i rossoneri. Verosimile il suo impiego, secondo il quotidiano torinese, piuttosto che uno spostamento di Alexis Saelemaekers a sinistra con l'inserimento di Zachary Athekame sul versante opposto.

Tomori ancora incerto: è pronto l'ex De Winter

C'è ancora qualche dubbio, in vista di Juve-Milan, sulla presenza di Fikayo Tomori. L'inglese, nel finale di Milan-Napoli, aveva accusato un risentimento all'adduttore. Si scalda, nell'eventualità, l'ex bianconero Koni De Winter per prenderne il posto come centrale destro della difesa a tre.

