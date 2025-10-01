Bartesaghi, già titolare in questa stagione in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia, è stato lanciato in Prima Squadra da Stefano Pioli nella stagione 2023-2024 e somma già 17 presenze con i rossoneri. Verosimile il suo impiego, secondo il quotidiano torinese, piuttosto che uno spostamento di Alexis Saelemaekers a sinistra con l'inserimento di Zachary Athekame sul versante opposto.
Tomori ancora incerto: è pronto l'ex De Winter—
C'è ancora qualche dubbio, in vista di Juve-Milan, sulla presenza di Fikayo Tomori. L'inglese, nel finale di Milan-Napoli, aveva accusato un risentimento all'adduttore. Si scalda, nell'eventualità, l'ex bianconero Koni De Winter per prenderne il posto come centrale destro della difesa a tre.
