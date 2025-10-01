PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Stadio San Siro a Milan e Inter, il cronoprogramma verso il nuovo stadio condiviso

Stadio San Siro a Milan e Inter, il cronoprogramma verso il nuovo stadio condiviso

San Siro venduto a Milan e Inter: ecco tutti i passi da compiere verso il nuovo stadio
Il Comune di Milano ha venduto lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milan e Inter, che ora potranno costruire in quella zona lì il nuovo impianto sportivo condiviso. Ecco tutto quello che c'è da sapere: cosa succederà nei prossimi anni
Il Consiglio Comunale di Milano, nella notte tra lunedì e martedì, ha approvato la delibera di vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter: ora i due club, come da progetto iniziale, potranno iniziare i lavori di costruzione di un nuovo stadio affianco al 'Meazza'. A lavori ultimati, il 'Meazza' sarà quasi totalmente demolito.

Quali saranno, ora, i prossimi passi? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione. La vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre: entro quella data le parti dovranno arrivare al rogito. L'idea di rossoneri e nerazzurri è di farlo entro la fine del mese di ottobre.

Nei prossimi 30-40 giorni, infatti, serviranno tutti i via libera dalle banche e bisognerà completare le pratiche. Il 10 novembre, come noto, scatterà il vincolo architettonico sul Secondo Anello del 'Meazza' e, nel caso in cui per quella data lo stadio fosse ancora di proprietà pubblica, quindi del Comune di Milano, non potrà più essere abbattuto.

Subito dopo questi passi, gli studi di Lord Norman Foster e David Manica avvieranno la progettazione del nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro: una fase che durerà, a quanto pare, tra i 6 e gli 8 mesi. Milan e Inter puntano a superare ricorsi al TAR, esposti alla Procura e alla Corte dei Conti, già preannunciati, nonché un referendum, qualora ci fosse, per arrivare alla posa della prima pietra il prima possibile.

Nuovo stadio nel 2031, poi la demolizione del 'Meazza'

Se tutto andrà secondo le previsioni, i lavori per il nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro, da costruire nell'area dei parcheggi dell'attuale stadio 'Meazza', inizieranno nella prima metà del 2027. I club si attendono il termine dei lavori verso la fine del 2030, ma è possibile che si vada anche al 2031. Fino a quel momento, Milan e Inter continueranno a giocare al 'Meazza'. L'obiettivo, comunque, è di arrivare al 2032 con un nuovo stadio per ospitare gli Europei.

Il 'Meazza' sarà in gran parte demolito. E in maniera abbastanza rapida. Entro 12 mesi dal completamento del nuovo stadio. Dell'attuale impianto sportivo, ha chiosato la 'rosea', resterebbe soltanto l'angolo sud-est, con una torre, parte della Tribuna Arancio e della Curva Sud. Circa un 10% dell'attuale stadio. Questa zona verrebbe adibita a uffici e aree commerciali, ma è un'idea ancor in fase di studio.

