Stadio San Siro a Milan e Inter, il cronoprogramma verso il nuovo stadio condiviso — Nei prossimi 30-40 giorni, infatti, serviranno tutti i via libera dalle banche e bisognerà completare le pratiche. Il 10 novembre, come noto, scatterà il vincolo architettonico sul Secondo Anello del 'Meazza' e, nel caso in cui per quella data lo stadio fosse ancora di proprietà pubblica, quindi del Comune di Milano, non potrà più essere abbattuto.

Subito dopo questi passi, gli studi di Lord Norman Foster e David Manica avvieranno la progettazione del nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro: una fase che durerà, a quanto pare, tra i 6 e gli 8 mesi. Milan e Inter puntano a superare ricorsi al TAR, esposti alla Procura e alla Corte dei Conti, già preannunciati, nonché un referendum, qualora ci fosse, per arrivare alla posa della prima pietra il prima possibile.

Nuovo stadio nel 2031, poi la demolizione del 'Meazza' — Se tutto andrà secondo le previsioni, i lavori per il nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro, da costruire nell'area dei parcheggi dell'attuale stadio 'Meazza', inizieranno nella prima metà del 2027. I club si attendono il termine dei lavori verso la fine del 2030, ma è possibile che si vada anche al 2031. Fino a quel momento, Milan e Inter continueranno a giocare al 'Meazza'. L'obiettivo, comunque, è di arrivare al 2032 con un nuovo stadio per ospitare gli Europei.

Il 'Meazza' sarà in gran parte demolito. E in maniera abbastanza rapida. Entro 12 mesi dal completamento del nuovo stadio. Dell'attuale impianto sportivo, ha chiosato la 'rosea', resterebbe soltanto l'angolo sud-est, con una torre, parte della Tribuna Arancio e della Curva Sud. Circa un 10% dell'attuale stadio. Questa zona verrebbe adibita a uffici e aree commerciali, ma è un'idea ancor in fase di studio.