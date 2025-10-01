Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Llorente: ‘Juve, vinci e svolti. Può dare la spinta per il Milan'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 1° ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 1° ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus che, tra i tanti temi toccati, presenta anche la trasferta di questa sera, ore 21:00, dei bianconeri contro il Villarreal, valida per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025

Si parla, quindi, delle partite disputate ieri dalle squadre italiane in Champions. Inter-Slavia Praga 3-0, tutto facile per i nerazzurri di Cristian Chivu con la doppietta di Lautaro Martínez e la rete di Denzel Dumfries. Più difficile, invece, il 2-1 di Atalanta-Bruges: ospiti avanti con Chrīstos Tzolīs, poi ribaltati dal rigore di Lazar Samardzic e dal colpo di testa di Mario Pašalić.

Al Torino, è in bilico l'allenatore Marco Baroni: si moltiplicano le voci di un possibile esonero. I granata potrebbero richiamare Paolo Vanoli, oppure optare per uno tra Raffaele Palladino e Daniele De Rossi. Potrebbe già essere decisiva Lazio-Torino, ultima gara di campionato prima della sosta per le Nazionali. Infine, richiamo in prima alla cessione dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter.

