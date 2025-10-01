Si parla, quindi, delle partite disputate ieri dalle squadre italiane in Champions. Inter-Slavia Praga 3-0 , tutto facile per i nerazzurri di Cristian Chivu con la doppietta di Lautaro Martínez e la rete di Denzel Dumfries . Più difficile, invece, il 2-1 di Atalanta-Bruges : ospiti avanti con Chrīstos Tzolīs , poi ribaltati dal rigore di Lazar Samardzic e dal colpo di testa di Mario Pašalić .

Al Torino, è in bilico l'allenatore Marco Baroni: si moltiplicano le voci di un possibile esonero. I granata potrebbero richiamare Paolo Vanoli, oppure optare per uno tra Raffaele Palladino e Daniele De Rossi. Potrebbe già essere decisiva Lazio-Torino, ultima gara di campionato prima della sosta per le Nazionali. Infine, richiamo in prima alla cessione dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter.