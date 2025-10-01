Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “San Siro, via libera: operazione da 210 milioni”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 1° ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 1° ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio a Inter-Slavia Praga, partita della seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 3-0 per i nerazzurri. Doppietta di Lautaro Martínez, gol di Denzel Dumfries. Soddisfatto a fine match l'allenatore Cristian Chivu.

Si parla, poi, delle gare delle squadre italiane in programma questa sera alle ore 21:00. In Villarreal-Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor confermerà, in attacco, il turco Kenan Yıldız. Chi giocherà come punto di riferimento avanzato? Da capire: la 'Vecchia Signora' non ha un vero e proprio titolare tra Jonathan David, Loïs Openda e Dušan Vlahović.

Quindi, in Napoli-Sporting Lisbona, gli azzurri di Antonio Conte (che pare aver chiarito l'episodio di 'San Siro' con Kevin De Bruyne nel momento della sua sostituzione) si affideranno, in avanti, a Rasmus Højlund. Le altre notizie: Paulo Dybala può rinnovare a vita con la Roma, il Bologna si gode il suo Riccardo Orsolini mentre lo stadio 'Giuseppe Meazza' cambia proprietario. Venduto a Milan e Inter, ora può essere soppiantato dal nuovo stadio condiviso nel giro di qualche anno.

