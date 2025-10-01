Si parla, poi, delle gare delle squadre italiane in programma questa sera alle ore 21:00. In Villarreal-Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor confermerà, in attacco, il turco Kenan Yıldız. Chi giocherà come punto di riferimento avanzato? Da capire: la 'Vecchia Signora' non ha un vero e proprio titolare tra Jonathan David, Loïs Openda e Dušan Vlahović.