Si parla, poi, delle gare delle squadre italiane in programma questa sera alle ore 21:00. In Villarreal-Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor confermerà, in attacco, il turco Kenan Yıldız. Chi giocherà come punto di riferimento avanzato? Da capire: la 'Vecchia Signora' non ha un vero e proprio titolare tra Jonathan David, Loïs Openda e Dušan Vlahović.
Quindi, in Napoli-Sporting Lisbona, gli azzurri di Antonio Conte (che pare aver chiarito l'episodio di 'San Siro' con Kevin De Bruyne nel momento della sua sostituzione) si affideranno, in avanti, a Rasmus Højlund. Le altre notizie: Paulo Dybala può rinnovare a vita con la Roma, il Bologna si gode il suo Riccardo Orsolini mentre lo stadio 'Giuseppe Meazza' cambia proprietario. Venduto a Milan e Inter, ora può essere soppiantato dal nuovo stadio condiviso nel giro di qualche anno.
