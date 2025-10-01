Bene anche l'Atalanta che, alla 'New Balance Arena', sotto contro il Bruges per un gol di Chrīstos Tzolīs, ribalta e vince il suo match per 2-1 con il calcio di rigore di Lazar Samardzic e con il colpo di testa di Mario Pašalić nel finale. In serata, in campo le altre due squadre italiane impegnate nella competizione.
Alle ore 21:00, infatti, in programma sia Napoli-Sporting Lisbona sia Villarreal-Juventus. Se Antonio Conte, per gli azzurri, carica Scott McTominay, il suo collega bianconero, Igor Tudor, riproporrà titolare Jonathan David in attacco con il gioiello turco, Kenan Yıldız.
Spazio, poi, alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Ora i due club avranno la possibilità di costruire lì il loro nuovo stadio. Sarà un ovale da 70mila posti.
