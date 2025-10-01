Pianeta Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 1° ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 1° ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Cristian Chivu che, ieri sera, a 'San Siro', ha battuto per 3-0 lo Slavia Praga nella seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Doppietta del capitano Lautaro Martínez e, nel mezzo, il gol di Denzel Dumfries per i nerazzurri.

Bene anche l'Atalanta che, alla 'New Balance Arena', sotto contro il Bruges per un gol di Chrīstos Tzolīs, ribalta e vince il suo match per 2-1 con il calcio di rigore di Lazar Samardzic e con il colpo di testa di Mario Pašalić nel finale. In serata, in campo le altre due squadre italiane impegnate nella competizione.

Alle ore 21:00, infatti, in programma sia Napoli-Sporting Lisbona sia Villarreal-Juventus. Se Antonio Conte, per gli azzurri, carica Scott McTominay, il suo collega bianconero, Igor Tudor, riproporrà titolare Jonathan David in attacco con il gioiello turco, Kenan Yıldız.

Spazio, poi, alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Ora i due club avranno la possibilità di costruire lì il loro nuovo stadio. Sarà un ovale da 70mila posti.

