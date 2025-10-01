Bene anche l' Atalanta che, alla 'New Balance Arena', sotto contro il Bruges per un gol di Chrīstos Tzolīs , ribalta e vince il suo match per 2-1 con il calcio di rigore di Lazar Samardzic e con il colpo di testa di Mario Pašalić nel finale. In serata, in campo le altre due squadre italiane impegnate nella competizione.

Alle ore 21:00 , infatti, in programma sia Napoli-Sporting Lisbona sia Villarreal-Juventus . Se Antonio Conte , per gli azzurri, carica Scott McTominay , il suo collega bianconero, Igor Tudor , riproporrà titolare Jonathan David in attacco con il gioiello turco, Kenan Yıldız .

Spazio, poi, alla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Ora i due club avranno la possibilità di costruire lì il loro nuovo stadio. Sarà un ovale da 70mila posti.