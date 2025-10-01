Le prime certezze, sulla forma del nuovo stadio di Milan e Inter: sarà un ovale. Spariranno le grandi travi rosse che caratterizzano l’impianto attuale e gli danno la sua forma rettangolare caratteristica. Il nuovo impianto, poi, sarà di 71.500 posti, su due anelli. Il tetto non sarà retrattile e, con tutta probabilità, non coprirà il campo per intero.

Almeno 80mila metri quadrati di verde torneranno di proprietà comunale — Tutti i settori dello stadio avranno spazio per gli spettatori con disabilità. Il Milan, negli anni scorsi, ha avuto come principale riferimento il nuovo stadio del Tottenham, a Londra. L'impianto che nascerà con l'Inter potrebbe prendere spunto da questo. Sicuramente, però, non ci sarà il prato mobile. Un altro riferimento può essere il nuovo Wembley, disegnato da Foster in collaborazione con Populous.

Per la 'rosea', poi, avranno grande importanza le aree commerciali, così come i posti hospitality nello stadio. Il nuovo impianto sorgerà su un podio, all'interno avrà ristoranti e negozi. Fuori, davanti alla tribuna, museo e store dei club. Nell'area ci sarà tanto verde (almeno 80mila metri quadrati torneranno al Comune al termine dei lavori), uffici (43mila metri quadrati), hotel (20mila) e parcheggi (15mila).