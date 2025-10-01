Pianeta Milan
Come sarà il nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro? Ciò che sappiamo, cosa si può immaginare

Come sarà il nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro? Ciò che sappiamo, cosa si può immaginare
Non c'è ancora il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro, visto che gli studi di Lord Norman Foster e David Manica ci impiegheranno un po', ma qualcosa si può già ipotizzare. Ecco riferimenti, modelli e caratteristiche
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha provato a capire come potrà essere il nuovo stadio condiviso che Milan e Inter costruiranno, a San Siro, al fianco dell'attuale impianto sportivo, 'Giuseppe Meazza', il quale sarà quasi totalmente demolito a lavori ultimati.

Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, le possibili caratteristiche e i modelli di riferimento

È presto per avere dettagli, visto che il progetto, affidato agli studi di architettura di Lord Norman Foster e David Manica, vedrà la luce nei prossimi mesi. Qualcosa, però, la si può evincere dal DocFap, il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, che i club avevano presentato in Comune a marzo di quest'anno.

Le prime certezze, sulla forma del nuovo stadio di Milan e Inter: sarà un ovale. Spariranno le grandi travi rosse che caratterizzano l’impianto attuale e gli danno la sua forma rettangolare caratteristica. Il nuovo impianto, poi, sarà di 71.500 posti, su due anelli. Il tetto non sarà retrattile e, con tutta probabilità, non coprirà il campo per intero.

Almeno 80mila metri quadrati di verde torneranno di proprietà comunale

Tutti i settori dello stadio avranno spazio per gli spettatori con disabilità. Il Milan, negli anni scorsi, ha avuto come principale riferimento il nuovo stadio del Tottenham, a Londra. L'impianto che nascerà con l'Inter potrebbe prendere spunto da questo. Sicuramente, però, non ci sarà il prato mobile. Un altro riferimento può essere il nuovo Wembley, disegnato da Foster in collaborazione con Populous.

Per la 'rosea', poi, avranno grande importanza le aree commerciali, così come i posti hospitality nello stadio. Il nuovo impianto sorgerà su un podio, all'interno avrà ristoranti e negozi. Fuori, davanti alla tribuna, museo e store dei club. Nell'area ci sarà tanto verde (almeno 80mila metri quadrati torneranno al Comune al termine dei lavori), uffici (43mila metri quadrati), hotel (20mila) e parcheggi (15mila).

