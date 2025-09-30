Milan, Caressa: 'Modric esempio. Leao male con il Napoli. Con Allegri ...'

Il telecronista Fabio Caressa ha parlato nel suo ultimo video su 'YouTube' anche del Milan: ecco il parere su Leao, Modric e non solo

"Modric è un grande esempio da fare vedere ai figli, ai giovani". Fabio Caressa ha parlato anche del centrocampista del Milan: "E' serio, costante. Gioca 97 minuti senza problemi. Poteva andare a giocare in Arabia, negli Stati Uniti, ma la mentalità è di uno che vuole giocare ad alto livello per il Mondiale, diventando il leader del centrocampo del Milan. Questi sono gli esempi che mi piacciono. E' un acquisto fondamentale per il Milan", questo il parere del telecronista nel suo video su 'YouTube'.