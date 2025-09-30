Milan, Pastore: 'Con Rabiot ha un nuovo 'difensore'. E su Maignan ...'

Il Milan ha vinto contro il Napoli mostrando una grande voglia e un grande carattere visto che ha mantenuto il vantaggio per quasi un tempo nonostante l'uomo in meno. Durante 'Fontana di Trevi' podcast di 'Cronache di Spogliatoio' il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato alcuni singoli dei rossoneri: "Il Milan ha cercato e non trovato un difensore negli ultimi giorni di mercato, ma alla fine ha comprato Adrien Rabiot". Pastore spiega questo suo pensiero sul francese: "Con Rabiot il Milan non ha ancora subito un gol su azione in cinque partite, compresa la Coppa Italia. La difesa di Rabiot avviene prettamente davanti ma non solo: è un giocatore che si è calato in una dimensione che ben conosce con una serietà e una velocità notevole".