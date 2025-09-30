Milan, Pastore: 'Con Rabiot ha un nuovo 'difensore'. E su Maignan ...'

Il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato la prestazione del Milan contro il Napoli parlando nello specifico di Rabiot e Maignan. Ecco le sue parole
Il Milan ha vinto contro il Napoli mostrando una grande voglia e un grande carattere visto che ha mantenuto il vantaggio per quasi un tempo nonostante l'uomo in meno. Durante 'Fontana di Trevi' podcast di 'Cronache di Spogliatoio' il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato alcuni singoli dei rossoneri: "Il Milan ha cercato e non trovato un difensore negli ultimi giorni di mercato, ma alla fine ha comprato Adrien Rabiot". Pastore spiega questo suo pensiero sul francese: "Con Rabiot il Milan non ha ancora subito un gol su azione in cinque partite, compresa la Coppa Italia. La difesa di Rabiot avviene prettamente davanti ma non solo: è un giocatore che si è calato in una dimensione che ben conosce con una serietà e una velocità notevole".
Milan, Pastore su Rabiot e Modric
Non solo Rabiot, Pastore ha elogiato anche Maignan, ma non solo per la prestazione: "Un portiere che ha avuto dei momenti di down negli ultimi anni, ieri (domenica sera n.d.r.) al di là che non ha fatto grandi parate, ha fatto uno o due interventi, ha dato però sicurezza cosa che non sempre ha fatto".