Milan, Pellegatti: 'Modric ha un sogno. Allegri? Scrissi alla dirigenza ...'

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato su YouTube anche di Massimiliano Allegri e del possibile sogno di Modric. Ecco le sue parole

Il giornalista Carlo Pellegatti gioisce per la grande partenza stagionale del Milan: "Era da due anni che non vedevo il Milan in testa alla classifica. La scorsa stagione è stata talmente frustrante, che ogni tanto mi rivedo la classifica, mi tranquillizzo", parla così il tifoso rossonero su 'YouTube'. Poi un retroscena su Allegri: "Sono contento di avere da sempre Allegri. Mandai anche un messaggio ai dirigenti del Milan: 'Prendete Allegri e Ambrosini'. Era il 16 dicembre del 2024. Con Allegri ho un allenatore vero, un gestore. Ieri mattina colazione obbligatoria per i giocatori alle 9 a Milanello. Il Milan gioca bene, ma andate a vedere come giocava il Milan nel 2010-11, giocava bene".