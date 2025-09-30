Stadio San Siro a Milan e Inter, Galliani: 'Decisione saggia. Non ha più ...'

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha parlato della vendita dello stadio San Siro alla società rossonera e all'Inter. Ecco le sue parole a TMW
Ormai è ufficiale: lo stadio San Siro sarà di proprietà del Milan e dell'Inter dopo la decisione nella notte del Consiglio Comunale. Un passo in avanti fondamentale per il nuovo impianto dei rossoneri e dei nerazzurri. Adriano Galliani, ex dirigente del Milan che ha vinto tutto e passato tanti bei momenti al 'Meazza', ha parlato proprio della prossima demolizione di San Siro e la costruzione del nuovo stadio di Milano.
Milan, stadio San Siro: parla Galliani
—
"Sono molto felice di questa saggia decisione del Consiglio Comunale che consente così a una città come Milano, già all'avanguardia in tanti settori, di esserlo anche in questo con la costruzione di uno stadio nuovo", queste le parole a Tuttomercatoweb.