Stadio San Siro a Milan e Inter, Galliani: 'Decisione saggia. Non ha più ...'

Ormai è ufficiale: lo stadio San Siro sarà di proprietà del Milan e dell'Inter dopo la decisione nella notte del Consiglio Comunale. Un passo in avanti fondamentale per il nuovo impianto dei rossoneri e dei nerazzurri. Adriano Galliani, ex dirigente del Milan che ha vinto tutto e passato tanti bei momenti al 'Meazza', ha parlato proprio della prossima demolizione di San Siro e la costruzione del nuovo stadio di Milano.