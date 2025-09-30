Sui prossimi passi per il progetto del nuovo stadio : "Il Comune di Milano ci deve comunicare l'approvazione di stanotte. Noi dobbiamo aderire a questo contratto che è stato approvato. A questo punto, la Giunta Comunale dovrà approvare la convenzione quadro urbanistica. In seguito, possiamo fare il rogito, che è il primo atto formale. Diamo 73 milioni di euro dal notaio, e questo avverrà entro ottobre. Poi partirà la progettazione, che richiederà 6/7/8 mesi. Successivamente, la presenteremo alla Conferenza dei Servizi - a cui parteciperanno Comune, Regione, Asl, Enti interessati, compresa l'autorizzazione ambientale. Tutto questo ci attendiamo avvenga entro metà 2027. A quel punto comincerà la costruzione che noi ci attendiamo termini verso la fine del 2030, largamente in tempo per il 2032 che è una data chiave, perché il nuovo stadio di San Siro deve essere pronto per ospitare gli Europei".

"Progetto a Foster e Manica, il meglio per lo stadio più bello d'Europa"

Sulla progettazione del nuovo stadio di Milan e Inter affidata agli studi di Lord Norman Foster e David Manica: "Foster è un grandissimo architetto, in generale, e forse uno dei più grandi al mondo e si è cimentato anche negli stadi, insieme a Manica che viceversa è specializzato negli stadi. Credo che abbiamo scelto il meglio che c'è per dare a Milano lo stadio più bello d'Europa, e forse del mondo. per la progettazione architettonica ci vorrà qualche tempo prima di renderla pubblica, ma io sono fiducioso perché meglio di Foster e Manica è difficile immaginarlo al mondo".