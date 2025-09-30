Sugli eventuali ricorsi che potrebbero arrivare sulla cessione di San Siro a Milan e Inter: "Quelli ci possono sempre essere in Italia, ma credo che ci siano tutti gli elementi perché i ricorsi vengano respinti".
Sui prossimi passi per il progetto del nuovo stadio: "Il Comune di Milano ci deve comunicare l'approvazione di stanotte. Noi dobbiamo aderire a questo contratto che è stato approvato. A questo punto, la Giunta Comunale dovrà approvare la convenzione quadro urbanistica. In seguito, possiamo fare il rogito, che è il primo atto formale. Diamo 73 milioni di euro dal notaio, e questo avverrà entro ottobre. Poi partirà la progettazione, che richiederà 6/7/8 mesi. Successivamente, la presenteremo alla Conferenza dei Servizi - a cui parteciperanno Comune, Regione, Asl, Enti interessati, compresa l'autorizzazione ambientale. Tutto questo ci attendiamo avvenga entro metà 2027. A quel punto comincerà la costruzione che noi ci attendiamo termini verso la fine del 2030, largamente in tempo per il 2032 che è una data chiave, perché il nuovo stadio di San Siro deve essere pronto per ospitare gli Europei".
"Progetto a Foster e Manica, il meglio per lo stadio più bello d'Europa"—
Sulla progettazione del nuovo stadio di Milan e Inter affidata agli studi di Lord Norman Foster e David Manica: "Foster è un grandissimo architetto, in generale, e forse uno dei più grandi al mondo e si è cimentato anche negli stadi, insieme a Manica che viceversa è specializzato negli stadi. Credo che abbiamo scelto il meglio che c'è per dare a Milano lo stadio più bello d'Europa, e forse del mondo. per la progettazione architettonica ci vorrà qualche tempo prima di renderla pubblica, ma io sono fiducioso perché meglio di Foster e Manica è difficile immaginarlo al mondo".
Sulla capienza che avrà il nuovo impianto: "72mila spettatori, quindi più o meno la capienza attuale di San Siro. Sarà uno stadio per tutti, a cui tutti potranno accedere facilmente, quindi un qualcosa di positivo in quell'area di Milano che sarà modernizzata per tutto il quartiere".
LEGGI ANCHE: Cassano stronca il Milan: "Non meritava di vincere, farà fatica. Quale gioco?". Su Allegri rincara la dose >>>
L'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante è una grande soddisfazione anche per RedBird, che dopo aver registrato un record di ricavi sotto la sua gestione, puo’ ora aggiungere un nuovo importante passo alle sue esperienze in tema di nuovi stadi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA