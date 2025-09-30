Milan-Napoli, Conte: 'Abbiamo dominato'. E Juan Jesus 'attacca'

Non è ancora passata la sconfitta in casa Napoli: in vista della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma domani sera allo stadio Maradona, sia il difensore Juan Jesus che Antonio Conte hanno parlato ancora della partita Milan-Napoli 2-1. Questo il passaggio del centrale in conferenza stampa: "Siamo la squadra da battere, vedete il Milan come esulta a fine partita, significa che abbiamo dato fastidio ad un po' di gente, mi sta bene, abbiamo mentalità ed esperienza anche con De Bruyne. Diamo fastidio e continueremo a darlo". Ancora Juan Jesus: "Se vediamo la partita, non è che il Milan abbia dominato e noi abbiamo subito. Abbiamo rincorso in 7 Leão, ma è un’immagine che ci dà consapevolezza della mentalità: non volevamo prendere gol così da poter pareggiare. Il Milan ha difeso per tutto il secondo tempo".