Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Estupinan out: Rabiot potrebbe essere la sorpresa di Allegri? Ecco i motivi

JUVENTUS-MILAN

Estupinan out: Rabiot potrebbe essere la sorpresa di Allegri? Ecco i motivi

Juventus-Milan, Rabiot sulla fascia? Occhio alle sorprese di Allegri
Juventus-Milan, Rabiot potrebbe cambiare ruolo contro la sua ex squadra. L'assenza di Estupinan potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Juventus-Milan, per Rabiot e Allegri una partita quasi del cuore. Per l'allenatore sono le due squadre con cui ha avuto maggiore successo come allenatore. Per la squadra, invece, un altro test dopo la vittoria del Diavolo in casa contro il Napoli. Se a San Siro erano i partenopei a partire con problemi in difesa (out trequarti del reparto titolare), a Torino sarà il Milan ad avere qualche assenza importante. Tomori, infatti, sarebbe a rischio per un problema all'adduttore da valutare giorno per giorno. Facile ipotizzare che, se non dovesse farcela, sarebbe pronto De Winter, entrato anche contro il Napoli proprio al posto dell'inglese. L'altra assenza, questa sicura, sarà quella di Estupinan, squalificato dopo il rosso contro la squadra di Conte.

Juvents-Milan, Rabiot: ruolo a sorpresa?

—  

Come lo sostituirà Allegri? La logica dice Bartesaghi: il ragazzo è entrato anche contro il Napoli e si è comportato bene in difesa chiudendo potenziali cross e potenziali pericolo dalla fascia destra partenopea. Non era facile, visto che il Milan è stato in dieci quasi per un tempo. probabilmente Allegri varerà questa opzione, ma occhio a una possibile sorpresa su quella fascia. Adrien Rabiot, da quando è arrivato, ha sistemato anche la fase difensiva del Milan grazie al suo lavoro di filtro a centrocampo. Quale è il reparto più ricco di opzioni del Milan? Proprio la mediana rossonera che dalla panchina può contare su due innesti di qualità e quantità come Ricci e Loftus-Cheek.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cassano stronca il Milan: "Non meritava di vincere, farà fatica. Quale gioco?". Su Allegri rincara la dose >>>

Allegri è maestro nello sfruttare al massimo le risorse della sua squadra: perché non provare a sorprendere la Juventus schierando Rabiot come esterno sinistro a tutta fascia? Lo abbiamo visto, in difesa sa il fatto suo e la corsa non è certo un problema. Inoltre, come detto, il suo posto potrebbe essere preso da Ricci o Loftus-Cheek, mantenendo tanta qualità a centrocampo. Sarebbe un'opzione per mantenere alta l'esperienza in campo visto che Bartesaghi potrebbe dovere affrontare giocatori forti nell'uno contro uno come Zegrova e Conceicao. Puntare su Rabiot potrebbe essere un 'salvagente' per Allegri. Vedremo se Juventus-Milan vedrà Rabiot davvero a sinistra o se sarà un'occasione importante per Bartesaghi.

Leggi anche
Stadio San Siro venduto a Milan e Inter, il comunicato del Comune di Milano: tutti i dettagli
Stadio San Siro, nota ufficiale di Milan e Inter: “Passo storico per il futuro dei club e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA