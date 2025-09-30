Juventus-Milan, Rabiot sulla fascia? Occhio alle sorprese di Allegri

LEGGI ANCHE: Cassano stronca il Milan: "Non meritava di vincere, farà fatica. Quale gioco?". Su Allegri rincara la dose >>>
Allegri è maestro nello sfruttare al massimo le risorse della sua squadra: perché non provare a sorprendere la Juventus schierando Rabiot come esterno sinistro a tutta fascia? Lo abbiamo visto, in difesa sa il fatto suo e la corsa non è certo un problema. Inoltre, come detto, il suo posto potrebbe essere preso da Ricci o Loftus-Cheek, mantenendo tanta qualità a centrocampo. Sarebbe un'opzione per mantenere alta l'esperienza in campo visto che Bartesaghi potrebbe dovere affrontare giocatori forti nell'uno contro uno come Zegrova e Conceicao. Puntare su Rabiot potrebbe essere un 'salvagente' per Allegri. Vedremo se Juventus-Milan vedrà Rabiot davvero a sinistra o se sarà un'occasione importante per Bartesaghi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA