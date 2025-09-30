Juventus-Milan, Rabiot sulla fascia? Occhio alle sorprese di Allegri

Juventus-Milan , per Rabiot e Allegri una partita quasi del cuore . Per l'allenatore sono le due squadre con cui ha avuto maggiore successo come allenatore. Per la squadra, invece, un altro test dopo la vittoria del Diavolo in casa contro il Napoli. Se a San Siro erano i partenopei a partire con problemi in difesa (out trequarti del reparto titolare), a Torino sarà il Milan ad avere qualche assenza importante. Tomori, infatti, sarebbe a rischio per un problema all'adduttore da valutare giorno per giorno. Facile ipotizzare che, se non dovesse farcela, sarebbe pronto De Winter , entrato anche contro il Napoli proprio al posto dell'inglese. L'altra assenza, questa sicura, sarà quella di Estupinan , squalificato dopo il rosso contro la squadra di Conte.

Juvents-Milan, Rabiot: ruolo a sorpresa?

Come lo sostituirà Allegri? La logica dice Bartesaghi: il ragazzo è entrato anche contro il Napoli e si è comportato bene in difesa chiudendo potenziali cross e potenziali pericolo dalla fascia destra partenopea. Non era facile, visto che il Milan è stato in dieci quasi per un tempo. probabilmente Allegri varerà questa opzione, ma occhio a una possibile sorpresa su quella fascia. Adrien Rabiot, da quando è arrivato, ha sistemato anche la fase difensiva del Milan grazie al suo lavoro di filtro a centrocampo. Quale è il reparto più ricco di opzioni del Milan? Proprio la mediana rossonera che dalla panchina può contare su due innesti di qualità e quantità come Ricci e Loftus-Cheek.