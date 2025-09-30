Pianeta Milan
Juventus-Milan, Allegri e Rabiot all’esame bianconero: finora solo vittorie con il Diavolo

Domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026, con l'allenatore Massimiliano Allegri e il centrocampista Adrien Rabiot che torneranno a Torino, stavolta da avversari. Il punto
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot perché domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, per la 6^ giornata della Serie A 2025-2026, entrambi, con il loro Milan, saranno di scena all'Allianz Stadium di Torino, che li ha visti protagonisti rispettivamente per otto e cinque anni difendendo i colori della Juventus.

In bianconero Allegri è stato inizialmente dal 2014 al 2019, poi dal 2021 al 2024. In totale, con la Juve, ha vinto 5 Scudetti, 5 Coppe Italia (record) e 2 Supercoppe Italiane. Infilandoci, nel primo quinquennio, anche due finali di Champions League, perse a Berlino (2015) e Cardiff (2017) contro Barcellona e Real Madrid.

Juventus-Milan, il ritorno di Allegri e Rabiot a Torino da avversari

Rabiot, alla Juventus dal 2019 al 2024, in bianconero ha disputato 212 partite, segnato 22 gol, fornito 16 assist e vinto 4 trofei: uno Scudetto, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Ha condiviso con Allegri la coppa nazionale del 2024, quella vinta contro l'Atalanta allo stadio 'Olimpico' di Roma, ultima partita del tecnico livornese sulla panchina della 'Vecchia Signora' prima dell'esonero.

Il rapporto tra i due, Allegri e Rabiot, è molto solido, al punto che l'allenatore toscano ha spinto fortemente, in estate, per ritrovarsi al Milan e, alla fine, è stato accontentato. Il Diavolo ha chiuso per l'ex giocatore anche di PSG e Olympique Marsiglia prelevando per 7 milioni di euro più bonus dal club della Costa Azzurra. E gli effetti del suo arrivo in squadra si sono notati subito.

Da quando Allegri ha inserito Rabiot in formazione, solo vittorie

Da quando, Milan-Bologna 1-0 del 14 settembre scorso, Rabiot è arrivato in rossonero, non solo ha sempre giocato titolare e non è mai stato sostituito, ma ha anche contribuito a quattro vittorie su quattro del Milan di Allegri tra Serie A e Coppa Italia, con 9 gol fatti e uno solo subito, quello di Kevin De Bruyne contro il Napoli, ininfluente ai fini del risultato e su calcio di rigore.

Adesso, Allegri e Rabiot, da colonne - ognuno per il loro ruolo - di questo rinnovato Milan temporaneamente primo in classifica in campionato, si presenteranno, probabilmente con tanta emozione, allo 'Stadium' per tentare di superare il più complicato degli esami: vincere e convincere con i nuovi colori in quella che per anni è stata casa loro.

