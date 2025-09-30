Pianeta Milan
Domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà Juventus-Milan, partita valida per la 6^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è già alle prese con qualche dubbio di formazione. Ecco di cosa si tratta
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul Milan a pochi giorni dalla trasferta dell'Allianz Stadium di Torino, dove, domenica 5 ottobre alle ore 20:45, i rossoneri di Massimiliano Allegri sfideranno i padroni di casa della Juventus per il big match della 6^ giornata della Serie A 2025-2026.

Il Milan, primo in classifica in campionato con 12 punti, insieme a Napoli e Roma, andrà in casa della Juventus, quarta a quota 11, con tre certezze: Luka Modrić, l'ex Adrien Rabiot a centrocampo e Christian Pulisic in attacco. Per il resto, Allegri si ritrova alle prese con almeno tre dubbi di formazione.

In difesa, da valutare giorno per giorno le condizioni di Fikayo Tomori che, nel finale di Milan-Napoli, ha accusato un risentimento all'adduttore. Se riuscirà a recuperare, l'inglese sarà confermato titolare insieme a Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. In caso contrario, giocherà l'altro ex di serata, Koni De Winter.

A centrocampo, sulla fascia sinistra, vista la squalifica di Pervis Estupiñán, si va verso la titolarità per Davide Bartesaghi. Finora, in maglia rossonera, ha giocato altre due volte da titolare. In Milan-Monza 2-0 del 24 maggio scorso, ultima giornata del passato campionato e in Milan-Lecce 3-0 di qualche sera fa in Coppa Italia.

L'ultimo dubbio di Allegri è in attacco. Giocherà titolare nuovamente Santiago Giménez o troverà spazio dal 1' il rientrante Rafael Leão? E chissà che, tra i due litiganti, magari alla fine non la spunti Christopher Nkunku, rimasto per 90' in panchina contro il Napoli.

