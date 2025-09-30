In difesa, da valutare giorno per giorno le condizioni di Fikayo Tomori che, nel finale di Milan-Napoli, ha accusato un risentimento all'adduttore. Se riuscirà a recuperare, l'inglese sarà confermato titolare insieme a Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. In caso contrario, giocherà l'altro ex di serata, Koni De Winter.
Bartesaghi verso una maglia da titolare a sinistra—
A centrocampo, sulla fascia sinistra, vista la squalifica di Pervis Estupiñán, si va verso la titolarità per Davide Bartesaghi. Finora, in maglia rossonera, ha giocato altre due volte da titolare. In Milan-Monza 2-0 del 24 maggio scorso, ultima giornata del passato campionato e in Milan-Lecce 3-0 di qualche sera fa in Coppa Italia.
L'ultimo dubbio di Allegri è in attacco. Giocherà titolare nuovamente Santiago Giménez o troverà spazio dal 1' il rientrante Rafael Leão? E chissà che, tra i due litiganti, magari alla fine non la spunti Christopher Nkunku, rimasto per 90' in panchina contro il Napoli.
