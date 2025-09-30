È passato (quasi) esattamente un mese dalla chiusura del calciomercato estivo e il Milan può stilare un primo bilancio di come stanno andando i suoi dieci nuovi acquisti. Undici, con il ritorno di Alexis Saelemaekers dal prestito alla Roma. Trenta giorni, considerando una pausa del campionato per via degli impegni delle Nazionali di mezzo, molto probabilmente è ancora troppo poco per ricavare un'impressione verosimile. Qualche prima indicazione, però, queste partite del Diavolo di Massimiliano Allegri finora hanno dato. PROSSIMA SCHEDA