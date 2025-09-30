Pianeta Milan
Milan, il solito Allegri: vittorie, gol, solidità. Eguagliata l’avvio della Juve 2016-2017

In pochi mesi di lavoro Massimiliano Allegri, 'nuovo' allenatore del Milan, è riuscito a restituire ai rossoneri le certezze di un tempo. La strada intrapresa è quella giusta, ora bisogna continuare a lavorare così. Numeri e dati con il livornese
Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan la musica è cambiata: lo ha evidenziato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, con i numeri a sopportare questa teoria. Il Diavolo è tornato al primo posto in classifica dopo quasi due anni: l'ultima volta, con Stefano Pioli in panchina, era stata a inizio ottobre 2023.

Milan, si vede già la mano di Allegri: i numeri non mentono

Dopo 5 giornate di Serie A, Milan primo con 12 punti - al pari di Napoli e Roma - ma con una differenza reti migliore e già uno scontro diretto a favore. Non male il lavoro svolto da Allegri, in pochi mesi, su una squadra rivoluzionata nell'ultimo calciomercato estivo visto l'ottavo posto dell'ultima stagione.

Il tecnico livornese ha già inculcato nei suoi giocatori, per il 'CorSport', una mentalità vincente. Non è un caso che il Milan abbia vinto 5 partite di fila considerando tutte le competizioni: non accadeva da marzo-aprile 2024, sempre con Pioli in panchina; in quel caso furono 7 vittorie consecutive.

Miglior partenza in carriera con i rossoneri

D'altronde, ha sottolineato il quotidiano romano, Allegri - la cui intuizione di riportarlo in rossonero è stata del direttore sportivo Igli Tare - è praticamente una garanzia: con 4 vittorie e una sconfitta nelle prime 5 giornate di campionato, si tratta di una delle miglior partenze in carriera per il toscano. La migliore con il Milan. Eguagliata la sua Juventus nella stagione 2016-2017. Meglio aveva fatto (15 punti), nelle stagioni 2014-2015, 2017-2018 e 2018-2019.

Allegri sta lavorando sulla mentalità dei giocatori, oltre che sulla tattica: con il 3-5-2 il Diavolo è molto più solido in fase difensiva, ma non per questo è meno micidiale in attacco. Ma è nella testa dei giocatori, grazie all'avvento del nuovo mister, che è scattato qualcosa di importante. Basterà per vincere lo Scudetto? L'obiettivo dichiarato è quello di tornare in Champions League, ma se le cose dovessero continuare ad andare così ... a marzo si vedrà.

