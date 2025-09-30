Il tecnico livornese ha già inculcato nei suoi giocatori, per il 'CorSport', una mentalità vincente. Non è un caso che il Milan abbia vinto 5 partite di fila considerando tutte le competizioni: non accadeva da marzo-aprile 2024, sempre con Pioli in panchina; in quel caso furono 7 vittorie consecutive.

Miglior partenza in carriera con i rossoneri — D'altronde, ha sottolineato il quotidiano romano, Allegri - la cui intuizione di riportarlo in rossonero è stata del direttore sportivo Igli Tare - è praticamente una garanzia: con 4 vittorie e una sconfitta nelle prime 5 giornate di campionato, si tratta di una delle miglior partenze in carriera per il toscano. La migliore con il Milan. Eguagliata la sua Juventus nella stagione 2016-2017. Meglio aveva fatto (15 punti), nelle stagioni 2014-2015, 2017-2018 e 2018-2019.

Allegri sta lavorando sulla mentalità dei giocatori, oltre che sulla tattica: con il 3-5-2 il Diavolo è molto più solido in fase difensiva, ma non per questo è meno micidiale in attacco. Ma è nella testa dei giocatori, grazie all'avvento del nuovo mister, che è scattato qualcosa di importante. Basterà per vincere lo Scudetto? L'obiettivo dichiarato è quello di tornare in Champions League, ma se le cose dovessero continuare ad andare così ... a marzo si vedrà.