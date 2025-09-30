Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Stadio San Siro, nota ufficiale di Milan e Inter: “Passo storico per il futuro dei club e della città”

ULTIME MILAN NEWS

Stadio San Siro, nota ufficiale di Milan e Inter: “Passo storico per il futuro dei club e della città”

Stadio San Siro, nota ufficiale di Milan e Inter: 'Passo storico per il futuro dei club e della città'
Il Comune di Milano, nella notte, con votazione del Consiglio, ha venduto lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti a Milan e Inter: la soddisfazione dei club in una nota congiunta diffusa in via ufficiale pochi minuti fa
Daniele Triolo Redattore 

Il Comune di Milano, nella notte, con votazione del Consiglio (24 voti favorevoli, 20 contrari, 2 consiglieri non hanno partecipato), ha venduto lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti a Milan e Inter. La soddisfazione dei club in una nota congiunta diffusa in via ufficiale pochi minuti fa.

"AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante. Un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città". È quanto si può leggere nel comunicato diramato da rossoneri e nerazzurri.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cassano stronca il Milan: "Non meritava di vincere, farà fatica. Quale gioco?". Su Allegri rincara la dose >>>

"In attesa della comunicazione ufficiale dell'esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell'iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali. Un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo", chiosano Milan e Inter.

Leggi anche
Cassano stronca il Milan: “Non meritava di vincere, farà fatica. Quale gioco?”. Su...
San Siro a Milan e Inter, soddisfatta Barbara Berlusconi: “Primo passo per il nuovo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA