Daniele Triolo Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 11:58)

Il Comune di Milano, nella notte, con votazione del Consiglio (24 voti favorevoli, 20 contrari, 2 consiglieri non hanno partecipato), ha venduto lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti a Milan e Inter. La soddisfazione dei club in una nota congiunta diffusa in via ufficiale pochi minuti fa.