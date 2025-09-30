LEGGI ANCHE: Cassano stronca il Milan: "Non meritava di vincere, farà fatica. Quale gioco?". Su Allegri rincara la dose >>>
"In attesa della comunicazione ufficiale dell'esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell'iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali. Un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo", chiosano Milan e Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA