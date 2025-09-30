Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Cassano stronca il Milan: “Non meritava di vincere, farà fatica. Quale gioco?”. Su Allegri rincara la dose

ULTIME MILAN NEWS

Cassano stronca il Milan: “Non meritava di vincere, farà fatica. Quale gioco?”. Su Allegri rincara la dose

Cassano spara a zero: 'Il Milan farà grande fatica. Quale bel gioco? Allegri allenatore finito'
Antonio Cassano, ex attaccante anche dei rossoneri per 18 mesi (2011-2012), ha parlato di Milan-Napoli 2-1 di domenica scorsa a 'San Siro' e del Diavolo di Massimiliano Allegri a 'Viva el Fútbol'. Stroncando la squadra alla sua maniera
Daniele Triolo Redattore 

Antonio Cassano, ex fantasista di Bari, Roma, Milan, Inter, Sampdoria e Parma in Serie A, nonché del Real Madrid nella Liga, ha parlato di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 2-1 per i rossoneri a 'San Siro' nell'ultimo weekend durante l'ultima puntata di 'Viva el Fútbol' con Daniele Adani e Nicola Ventola.

Cassano non crede nel Milan (eufemismo): la sua invettiva

—  

"Il Milan non meritava di vincere.  Ha fatto due gol organizzati bene con due errori giganteschi del Napoli. Il primo gol ha fatto una giocata clamorosa Christian Pulisic con Luca Marianucci che fa un errore che ci può stare, è un ragazzo. Il secondo è un altra ripartenza di Youssouf Fofana (ma era di Strahinja Pavlovic, n.d.r.). Questo in 60 minuti. In 60 minuti ha fatto 3 ripartenze e tre gol. Ma tutte le partite non saranno così se una squadra si chiude. Perché fino all'espulsione il Milan ha fatto quello anche se il Napoli aveva avuto solo mezze occasioni. Il Milan non sta giocando bene".

LEGGI ANCHE

Su come vede il Milan nel futuro, Cassano ha detto: "Il Milan farà grande fatica, lo dico adesso, farà questo tante volte, farà 1-0 poi si metterà dietro a perdere tempo, gestire. Il Milan sta andando avanti con un giocatore che può giocare fino a 55 anni che è Luka Modrić che va in campo e decide. Ricordiamoci che in questo momento qua chi gli sta risolvendo i problemi è colui che ha reputato un panchinaro ovvero Pulisic. Perché se stava bene Rafael Leão giocava Leão e non Pulisic. Ricordiamoci che anche a Lecce è entrato dopo, ha fatto sempre la panchina. Pulisic è un panchinaro e gli sta risolvendo i problemi".

LEGGI ANCHE: Capello: "Il Milan è già una squadra". Lodi per Modric, Rabiot e Pulisic. Poi una critica >>>

Infine, sul bel gioco del Milan di Massimiliano Allegri, Cassano ha sentenziato quanto segue. "Si fa passare che il Milan gioca bene, io non capisco il calcio italiano è in un buio totale. La cosa peggiore è che fanno passare che si è evoluto, che il Milan fa bene. Il voto della Gazzetta ad Allegri 7,5 è assurdo. Allegri è un allenatore finito, ma adesso sta girando tutto bene. A lungo andare sono convinto che le bugie hanno le gambe corte (in riferimento alle parole di Allegri che dice di aver meritato la vittoria n.d.r.)".

Leggi anche
Stadio San Siro, nota ufficiale di Milan e Inter: “Passo storico per il futuro dei club e...
San Siro a Milan e Inter, soddisfatta Barbara Berlusconi: “Primo passo per il nuovo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA