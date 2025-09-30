Su come vede il Milan nel futuro, Cassano ha detto: "Il Milan farà grande fatica, lo dico adesso, farà questo tante volte, farà 1-0 poi si metterà dietro a perdere tempo, gestire. Il Milan sta andando avanti con un giocatore che può giocare fino a 55 anni che è Luka Modrić che va in campo e decide. Ricordiamoci che in questo momento qua chi gli sta risolvendo i problemi è colui che ha reputato un panchinaro ovvero Pulisic. Perché se stava bene Rafael Leão giocava Leão e non Pulisic. Ricordiamoci che anche a Lecce è entrato dopo, ha fatto sempre la panchina. Pulisic è un panchinaro e gli sta risolvendo i problemi".
Infine, sul bel gioco del Milan di Massimiliano Allegri, Cassano ha sentenziato quanto segue. "Si fa passare che il Milan gioca bene, io non capisco il calcio italiano è in un buio totale. La cosa peggiore è che fanno passare che si è evoluto, che il Milan fa bene. Il voto della Gazzetta ad Allegri 7,5 è assurdo. Allegri è un allenatore finito, ma adesso sta girando tutto bene. A lungo andare sono convinto che le bugie hanno le gambe corte (in riferimento alle parole di Allegri che dice di aver meritato la vittoria n.d.r.)".
