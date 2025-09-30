Su come vede il Milan nel futuro, Cassano ha detto: "Il Milan farà grande fatica, lo dico adesso, farà questo tante volte, farà 1-0 poi si metterà dietro a perdere tempo, gestire. Il Milan sta andando avanti con un giocatore che può giocare fino a 55 anni che è Luka Modrić che va in campo e decide. Ricordiamoci che in questo momento qua chi gli sta risolvendo i problemi è colui che ha reputato un panchinaro ovvero Pulisic. Perché se stava bene Rafael Leão giocava Leão e non Pulisic. Ricordiamoci che anche a Lecce è entrato dopo, ha fatto sempre la panchina. Pulisic è un panchinaro e gli sta risolvendo i problemi".