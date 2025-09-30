Nella notte, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti sono state vendute a Milan e Inter: l'ex AD dei rossoneri, Barbara Berlusconi, plaude il voto positivo del Consiglio Comunale alla delibera di cessione. Ecco le sue parole

Daniele Triolo Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 11:08)

Nella notte, il Consiglio Comunale di Milano ha votato favorevolmente la delibera per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Il provvedimento è passato al vaglio dell'assise civica con 24 voti favorevoli, 20 contrari e 2 consiglieri che non hanno partecipato alla votazione.