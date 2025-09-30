Per Barbara Berlusconi, il sì del Consiglio Comunale alla cessione di San Siro ai due club è "un primo, ma importante passo verso la costruzione del nuovo stadio", nonché "una bella notizia per la città". Per l'ex dirigente della società rossonera, "non bisogna avere del futuro, né vivere nel passato". Ricordando come Alexsander Čeferin, Presidente della UEFA, abbia definito vergognosi gli stadi italiani.
"Nuovo stadio, felice di aver posto il problema 10 anni fa"—
Bisognava, quindi, andare avanti, superare l'amore e l'affetto che si prova per lo stadio di 'San Siro' e guardare al progresso. Per Barbara Berlusconi, l'attuale impianto sportivo di Milano "è una struttura fatiscente, priva di servizi", con "seggiolini piccoli e scomode, rampe faticose, bar e servizi igienici non all'altezza". Non vede l'ora, dunque, di assistere alla nascita del nuovo stadio, "felice di aver posto il problema 10 anni fa", quando, però, a suo dire, i tempi per la svolta non erano ancora maturi.
