Massimo Mauro a 'Pressing', programma di 'SportMediaset', ha parlato del Milan vittorioso a San Siro contro il Napoli. Ecco le sue parole
La vittoria del Milan contro il Napoli - come prevedibile - ha scatenato tantissime reazioni diverse da parte di giornalisti e opinionisti. Tra questi, Massimo Mauro, ex calciatore, si è espresso durante 'Pressing', trasmissione della domenica sera di 'SportMediaset'. Mauro, in particolare, si è soffermato sulla prestazione sontuosa di Luka Modric e sull'impatto di Massimiliano Allegri su questa squadra, sia a livello di gioco sia a livello di spirito. Di seguito, si riportano le sue parole.
Milan-Napoli, il commento di Mauro
—
Sul rendimento di Luka Modric: "Allegri gli ha preparato la tavola come si deve. Modric ha accanto quattro centrocampisti che gli permettono di giocare con tranquillità e di pensare senza fretta. Se ha la possibilità di pensare è il migliore di tutti".