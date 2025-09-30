Pianeta Milan
Mauro: 'Si parla tanto di famiglia al Milan, mi sembra tutto diverso dall'anno scorso'
Massimo Mauro a 'Pressing', programma di 'SportMediaset', ha parlato del Milan vittorioso a San Siro contro il Napoli. Ecco le sue parole
La vittoria del Milan contro il Napoli - come prevedibile - ha scatenato tantissime reazioni diverse da parte di giornalisti e opinionisti. Tra questi, Massimo Mauro, ex calciatore, si è espresso durante 'Pressing', trasmissione della domenica sera di 'SportMediaset'. Mauro, in particolare, si è soffermato sulla prestazione sontuosa di Luka Modric e sull'impatto di Massimiliano Allegri su questa squadra, sia a livello di gioco sia a livello di spirito. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan-Napoli, il commento di Mauro

Sul rendimento di Luka Modric: "Allegri gli ha preparato la tavola come si deve. Modric ha accanto quattro centrocampisti che gli permettono di giocare con tranquillità e di pensare senza fretta. Se ha la possibilità di pensare è il migliore di tutti".

Su Milan-Napoli 2-1: "E' una vittoria nata dal gioco. Undici contro undici il Milan ha strameritato di essere in vantaggio. La mano dell'allenatore si vede e ha funzionato. Si parla tanto di famiglia al Milan, mi sembra tutto diverso dal Milan dell'anno scorso".

