Al fischio finale di Milan-Napoli 2-1 in molti hanno notato una scena particolare, quantomeno curiosa. Luka Modric si è subito buttato a terra in ginocchio, esultando con veemenza per la vittoria appena conquistata. Ci ha regalato così un'immagine bellissima, che spiega l'essenza del calcio in purezza. Fa impressione vedere la gioia incontenibile di un campione che in carriera ha già vinto tutto ma che, evidentemente, ha ancora fame di vittorie. Riccardo Trevisani , a partire da questa foto, ha condotto una riflessione sull'importanza del fuoriclasse croato per il Milan . Lo ha fatto durante 'Fontana di Trevi', programma del lunedì sera di 'Cronache di Spogliatoio'.

Le parole del telecronista: "Luka Modric si è inginocchiato al 90' di Milan-Napoli. Forse era stanco? No, si è inginocchiato esultando come un pazzo per aver vinto alla quinta giornata di campionato. Questo perché? Perché la mentalità non si compra al supermercato. O ce l'hai o non ce l'hai. Luka Modric, che ha vinto 37 Champions League e il Pallone d'Oro, esulta per Milan-Napoli come se avesse vinto la trentottesima Champions League o il secondo Pallone d'Oro. E questa cosa nel Milan fa tutta la differenza del mondo. Quello che vedevamo l'anno scorso - gente che ballava coi sigari e i malcapitati che volevano fare a botte in giro per il campo alla fine delle partite - oggi non c'è più. C'è tutto un altro tipo di professionalità".