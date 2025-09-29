Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Pardo: “Allegri è cambiato? No. Pulisic? Fantasista razionale”

ULTIME MILAN NEWS

Pardo: “Allegri è cambiato? No. Pulisic? Fantasista razionale”

Pardo: 'Allegri è cambiato? No. Pulisic? Fantasista razionale'
In un video pubblicato su Instagram, Pierluigi Pardo, telecronista di Milan-Napoli di ieri, ha commentato il match. In particolare, ha commentato l'incidenza di Allegri sulla squadra e la prestazione di Pulisic
Redazione PM

Ieri sera a San Siro è andata in scena Milan-Napoli. Il match si è concluso sul 2-1 in favore dei padroni di casa, che hanno resistito agli assalti degli avversari nonostante abbiano giocato per più di 30 minuti in dieci contro undici nel secondo tempo. Per i rossoneri sono andati in gol Saelemaekers e Pulisic. Per gli ospiti ha accorciato le distanze De Bruyne dal dischetto.

È stata una vittoria importante, che certifica l'ottima qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, il quale è stato bravissimo ad assemblare molti giocatori nuovi in poco tempo. Oggi, tramite il proprio profilo Instagram, Pierluigi Pardo, che ieri ha fatto la telecronaca della partita per 'DAZN', ha commentato la prestazione del Milan. Di seguito, si riportano le sue parole.

LEGGI ANCHE

Milan-Napoli, il commento di Pardo

—  

LEGGI ANCHE: Modric dipinge e insegna calcio: è un esempio per tutti. E quel paragone con Pirlo>>>

Le parole del giornalista: "Sento dire che Allegri sarebbe cambiato. No, no: la vittoria di ieri lo dimostra in maniera assolutamente chiara e precisa. Ieri è stata la vittoria di Allegri in purezza. Due o tre concetti base nella partita di ieri. L'aggressione alta, quando era possibile. Quando non era possibile il Milan si rifugiava nel blocco basso. Pensate all'azione con Pulisic che serve Fofana: proprio classico esempio dell'atteggiamento. È una squadra molto pragmatica. Il resto sta nelle intuizioni legate a Pulisic, giocatore straordinario, fantasista razionale - come lo definisco io -, in un momento di forma clamoroso. E poi sta in quei valori immateriali che la squadra ha, che danno i grandi allenatori. Il Milan comunque ha una coesione, uno spirito di corpo. Sembra molto diversa dalla squadra soltanto di pochi mesi fa. E in questo sicuramente c'entra Massimiliano Allegri".

Leggi anche
Varriale: “Rigore negato a McTominay. Il Napoli avrebbe meritato il pareggio”
Ecco il Milan di Allegri, Pulisic decisivo, il retroscena di Pellegatti. E Leao?

© RIPRODUZIONE RISERVATA