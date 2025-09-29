Le parole del giornalista: "Sento dire che Allegri sarebbe cambiato. No, no: la vittoria di ieri lo dimostra in maniera assolutamente chiara e precisa. Ieri è stata la vittoria di Allegri in purezza. Due o tre concetti base nella partita di ieri. L'aggressione alta, quando era possibile. Quando non era possibile il Milan si rifugiava nel blocco basso. Pensate all'azione con Pulisic che serve Fofana: proprio classico esempio dell'atteggiamento. È una squadra molto pragmatica. Il resto sta nelle intuizioni legate a Pulisic, giocatore straordinario, fantasista razionale - come lo definisco io -, in un momento di forma clamoroso. E poi sta in quei valori immateriali che la squadra ha, che danno i grandi allenatori. Il Milan comunque ha una coesione, uno spirito di corpo. Sembra molto diversa dalla squadra soltanto di pochi mesi fa. E in questo sicuramente c'entra Massimiliano Allegri".