Milan-Napoli, l'atteso big match della quinta giornata di Serie A, si è concluso per 2-1. Sono stati decisivi i gol di Saelemaekers e Pulisic all'inizio del primo tempo. Nella seconda frazione, l'espulsione di Estupinan e il gol su rigore di De Bruyne non sono bastati agli ospiti per trovare almeno il pareggio. I rossoneri, infatti, in dieci uomini dal 58', hanno resistito fino alla fine della partita, sfoggiando una straordinaria solidità difensiva e un grande spirito di sacrificio. Sia ieri nel post-partita sia oggi sono stati tantissimi i commenti da parte di giornalisti e opinionisti riguardo alla gara di San Siro. Tra questi, ha lasciato il suo commento su X il giornalista Enrico Varriale. Di seguito, si riporta la sua opinione.
Varriale: "Rigore negato a McTominay. Il Napoli avrebbe meritato il pareggio"
La vittoria molto importante del Milan contro il Napoli ha suscitato tante reazioni. Ecco il commento sul match di Enrico Varriale, giornalista, tramite il suo profilo X
Milan-Napoli, il commento di Varriale—
Le parole di Enrico Varriale via X: "Con la difesa improvvisata in una gara subito in discesa per Allegri e in salita per Conte arriva il primo ko del Napoli che cede nel primo tempo al Milan e domina nel secondo tempo. Dopo il rigore negato a McTominay quello concesso, con giusta espulsione, non basta per un pari meritato".
