Milan-Napoli, l'atteso big match della quinta giornata di Serie A, si è concluso per 2-1. Sono stati decisivi i gol di Saelemaekers e Pulisic all'inizio del primo tempo. Nella seconda frazione, l'espulsione di Estupinan e il gol su rigore di De Bruyne non sono bastati agli ospiti per trovare almeno il pareggio. I rossoneri, infatti, in dieci uomini dal 58', hanno resistito fino alla fine della partita, sfoggiando una straordinaria solidità difensiva e un grande spirito di sacrificio. Sia ieri nel post-partita sia oggi sono stati tantissimi i commenti da parte di giornalisti e opinionisti riguardo alla gara di San Siro. Tra questi, ha lasciato il suo commento su X il giornalista Enrico Varriale. Di seguito, si riporta la sua opinione.