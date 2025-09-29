Milan-Napoli, Modric: due foto simbolo della sua grandezza. Come Pirlo ...

Milan-Napoli 2-1, il Diavolo di Allegri strappa con pugni e con i denti tre punti importantissimi in questo inizio di stagione. I rossoneri battono i partenopei fino a ieri sera imbattuti in Serie A. Ancora una volta decisivo è stato il centrocampo del Milan che sta avendo un impatto clamoroso in questa gestione di Massimiliano Allegri. Luka Modric continua ad essere dominante in Serie A. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA