Condò ha dunque proseguito così. "E il risultato deflagra su una testa della classifica affollata all’improvviso da 8 squadre raccolte in tre punti. Più di Juventus-Inter, arrivata troppo presto, naif nel suo svolgimento e se vogliamo anche nel risultato, Milan-Napoli è uno scontro diretto di assoluto spessore. Al di là delle discussioni su cambi ed episodi, restano in testa i due grandi vecchi del match e i loro opposti destini. Luka Modrić è un padreterno che fa la cosa giusta in ogni modo e in qualsiasi momento, la bussola che prima abbellisce il gioco di Allegri e poi lo governa in mezzo alla tempesta. Una meraviglia. Sull’altro fronte De Bruyne continua a non incidere come si pensava, un po’ per deficit atletici, un po’ per l’assenza dei laser pass, i passaggi filtranti che affettano le difese, la sua specialità ai tempi del Manchester City. Conte l’ha sostituito ancora, e stavolta Kevin l’ha presa meno bene di Manchester. Se è un segnale d’orgoglio, ben venga".