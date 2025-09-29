Pianeta Milan
Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'CorSera' oggi in edicola, ha commentato Milan-Napoli 2-1, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro': ecco cosa ha scritto sulla vittoria dei rossoneri
Ieri sera, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 2-1 il Napoli di Antonio Conte, agganciandolo in vetta alla classifica di Serie A con 12 punti. Reti rossonere di Alexis Saelemaekers (3') e Christian Pulisic (31'); poi, nella ripresa, dopo l'espulsione di Pervis Estupiñán (57'), il calcio di rigore di Kevin De Bruyne (60').

Milan-Napoli 2-1, l'analisi di Condò: "Tre punti arrivati in due modi"

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato così l'andamento del match. "Il Milan va a riposare dopo le feroci fatiche di ieri sera con la celebre massima di Friedrich Nietzsche a risuonargli in testa: 'Ciò che non uccide fortifica'. La sciocchezza di Estupiñán è la dose di veleno che rischia di rovinare un primo tempo perfetto. Calcio freddo ed elegante come un jazz, facilitato ma certo non interamente spiegato dalla moria di difensori avversari. L’inferiorità numerica obbliga invece il Milan a trasfigurarsi in un insieme gladiatorio - non più esibizione ma battaglia senza respiro - che riesce comunque a portare a casa, con i 3 punti, l’autostima aggiuntiva di averlo saputo fare in due modi.

"Modric prima abbellisce il gioco di Allegri, poi lo governa in mezzo alla tempesta"

Condò ha dunque proseguito così. "E il risultato deflagra su una testa della classifica affollata all’improvviso da 8 squadre raccolte in tre punti. Più di Juventus-Inter, arrivata troppo presto, naif nel suo svolgimento e se vogliamo anche nel risultato, Milan-Napoli è uno scontro diretto di assoluto spessore. Al di là delle discussioni su cambi ed episodi, restano in testa i due grandi vecchi del match e i loro opposti destini. Luka Modrić è un padreterno che fa la cosa giusta in ogni modo e in qualsiasi momento, la bussola che prima abbellisce il gioco di Allegri e poi lo governa in mezzo alla tempesta. Una meraviglia. Sull’altro fronte De Bruyne continua a non incidere come si pensava, un po’ per deficit atletici, un po’ per l’assenza dei laser pass, i passaggi filtranti che affettano le difese, la sua specialità ai tempi del Manchester City. Conte l’ha sostituito ancora, e stavolta Kevin l’ha presa meno bene di Manchester. Se è un segnale d’orgoglio, ben venga".

Milan-Napoli 2-1, Diavolo “a immagine e somiglianza di Allegri”: può lottare per lo...

