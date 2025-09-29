Pianeta Milan
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Napoli 2-1, Diavolo “a immagine e somiglianza di Allegri”: può lottare per lo Scudetto

MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli 2-1, Diavolo “a immagine e somiglianza di Allegri”: può lottare per lo Scudetto

Milan-Napoli 2-1, dopo lo show i rossoneri sanno resistere. Si accende il campionato
Il Milan di Massimiliano Allegri ha superato per 2-1 il Napoli di Antonio Conte nel big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera a San Siro e lo ha agganciato in vetta alla classifica del campionato. Pur nelle difficoltà
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Napoli, big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 2-1 per il Diavolo. Una vittoria conquistata con "un primo tempo da stropicciarsi gli occhi e una ripresa di resistenza e sofferenza con un uomo in meno".

Milan-Napoli 2-1, il Diavolo è primo in classifica

Il Milan, per il quotidiano generalista, cresce "a immagine e somiglianza" del suo allenatore, Massimiliano Allegri. Ovvero, con "pochi fronzoli e molta sostanza". Il Diavolo sembra pronto a lottare per lo Scudetto: intanto, con la quarta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia, raggiunge proprio il Napoli e la Roma al primo posto in classifica, a quota 12 punti.

Per il 'CorSera', il Milan visto contro il Napoli ha avuto "ardore, intensità e qualità degli interpreti". Insomma, è stato squadra. Fino all'intervallo non c'è stata partita: rossoneri avanti con pieno merito di due gol, in virtù delle reti di Alexis Saelemaekers sull'assist di Christian Pulisic e dello stesso numero 11 statunitense sul suggerimento di Youssouf Fofana.

Spettacolo nel primo tempo, sofferenza nella ripresa

Quindi, dopo l'espulsione di Pervis Estupiñán e il calcio di rigore di Kevin De Bruyne che ha accorciato le distanze, il Napoli si è fatto sotto con veemenza, ma il Milan ha chiuso tutti i varchi. E, nella lotta e nella sofferenza, è emerso un campione assoluto, eterno, come Luka Modrić. Dominante a centrocampo con Adrien Rabiot.

"Anche nella ripresa, con l’uomo in più, il Napoli non dà mai l’impressione di poter davvero riprendere il Milan - il commento conclusivo del 'CorSera' -. Solo un paio di tiri di David Neres e niente più nella notte che esalta il Diavolo e lo riporta agli antichi splendori".

