I rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, battono 2-1 a 'San Siro' proprio gli azzurri di Antonio Conte. Reti di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic nel primo tempo. Non basta, agli ospiti, il calcio di rigore di Kevin De Bruyne dopo l'espulsione di Pervis Estupiñán per riaprire il match.
Stasera, alle ore 20:45, nel 'Monday Night' tra Genoa e Lazio, l'allenatore dei biancocelesti avrà praticamente tutto il centrocampo fuori per infortunio. Infine, spazio all'Italia che, battendo 3-1 la Bulgaria, ha vinto i Mondiali di pallavolo e a Marc Márquez, il quale, nella Moto GP, ha conquistato il suo 9° titolo mondiale: eguagliato Valentino Rossi.
