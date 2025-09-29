Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Primato per tre: Milan e Roma agganciano il Napoli”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Primato per tre: Milan e Roma agganciano il Napoli'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 29 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 29 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica molto spazio all'aggancio di Milan e Roma, in vetta alla classifica di Serie A, alla capolista Napoli a quota 12 punti. I giallorossi di Gian Piero Gasperini battono 2-0 in casa l'Hellas Verona con i gol di Artem Dovbyk e Matías Soulé.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 29 settembre 2025

I rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, battono 2-1 a 'San Siro' proprio gli azzurri di Antonio Conte. Reti di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic nel primo tempo. Non basta, agli ospiti, il calcio di rigore di Kevin De Bruyne dopo l'espulsione di Pervis Estupiñán per riaprire il match.

Stasera, alle ore 20:45, nel 'Monday Night' tra Genoa e Lazio, l'allenatore dei biancocelesti avrà praticamente tutto il centrocampo fuori per infortunio. Infine, spazio all'Italia che, battendo 3-1 la Bulgaria, ha vinto i Mondiali di pallavolo e a Marc Márquez, il quale, nella Moto GP, ha conquistato il suo 9° titolo mondiale: eguagliato Valentino Rossi.

