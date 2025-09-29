Stasera, alle ore 20:45, nel 'Monday Night' tra Genoa e Lazio, l'allenatore dei biancocelesti avrà praticamente tutto il centrocampo fuori per infortunio. Infine, spazio all'Italia che, battendo 3-1 la Bulgaria, ha vinto i Mondiali di pallavolo e a Marc Márquez, il quale, nella Moto GP, ha conquistato il suo 9° titolo mondiale: eguagliato Valentino Rossi.