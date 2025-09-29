In particolare, la 'rosea' si è soffermata su Milan-Napoli, posticipo domenicale della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 2-1 per i rossoneri. Gol di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic nel primo tempo, quindi, dopo l'espulsione di Pervis Estupiñán che ha costretto il Diavolo in dieci uomini per oltre mezzora, il rigore di Kevin De Bruyne.
Al termine del match, soddisfatto Massimiliano Allegri; un po' meno Antonio Conte. In testa alla classifica con Milan e Napoli, però, c'è anche la Roma di Gian Piero Gasperini, che batte 2-0 l'Hellas Verona allo stadio 'Olimpico'. In giornata le ultime due gare del turno di campionato, Parma-Torino (ore 18:30) e Genoa-Lazio (ore 20:45).
© RIPRODUZIONE RISERVATA