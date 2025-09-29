Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan da leoni: batte il Napoli e lo aggancia in vetta”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 29 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 29 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio risalto all'Italia di Ferdinando De Giorgi che, battendo in finale per 3-1 la Bulgaria, ha vinto i Mondiali di pallavolo. Anche gli uomini, dunque, dopo il successo delle donne contro la Turchia. Poi, tanto calcio.

In particolare, la 'rosea' si è soffermata su Milan-Napoli, posticipo domenicale della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 2-1 per i rossoneri. Gol di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic nel primo tempo, quindi, dopo l'espulsione di Pervis Estupiñán che ha costretto il Diavolo in dieci uomini per oltre mezzora, il rigore di Kevin De Bruyne.

Al termine del match, soddisfatto Massimiliano Allegri; un po' meno Antonio Conte. In testa alla classifica con Milan e Napoli, però, c'è anche la Roma di Gian Piero Gasperini, che batte 2-0 l'Hellas Verona allo stadio 'Olimpico'. In giornata le ultime due gare del turno di campionato, Parma-Torino (ore 18:30) e Genoa-Lazio (ore 20:45).

