Milan-Napoli, Passerini: 'Leao? Ecco quanti minuti ha. Il piano di Allegri ...'

Milan-Napoli, la terza e la prima del campionato italiano sono pronte a illuminare San Siro con quella che si prospetta come una grande sfida: "Prova di maturità. La prima. Perché già domenica prossima ce ne sarà un’altra, dal coefficiente di difficoltà altrettanto elevato, in casa della Juventus di Vlahovic". Il giornalista Carlos Passerini parla principalmente dei rossoneri: "Un doppio esame in sette giorni che, emetterà un primo giudizio sulle reali potenzialità e quindi sulle ambizioni del nuovo Milan di Allegri: piazzamento Champions o corsa scudetto?", queste le sue parole a 'Il Corriere della Sera'.