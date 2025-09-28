Milan-Napoli, Passerini: 'Leao? Ecco quanti minuti ha. Il piano di Allegri ...'

Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Passerini: “Primo giudizio sulle ambizioni del Milan. Ecco il piano di Allegri per Leao”

Il giornalista Carlos Passerini parla principalmente del Milan in vista della partita di questa sera contro il Napoli: il punto su Leao e Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Napoli, la terza e la prima del campionato italiano sono pronte a illuminare San Siro con quella che si prospetta come una grande sfida: "Prova di maturità. La prima. Perché già domenica prossima ce ne sarà un’altra, dal coefficiente di difficoltà altrettanto elevato, in casa della Juventus di Vlahovic". Il giornalista Carlos Passerini parla principalmente dei rossoneri: "Un doppio esame in sette giorni che, emetterà un primo giudizio sulle reali potenzialità e quindi sulle ambizioni del nuovo Milan di Allegri: piazzamento Champions o corsa scudetto?", queste le sue parole a 'Il Corriere della Sera'.

Milan-Napoli, Passerini su Leao e Allegri

—  

Passerini continua con l'analisi parlando anche del mercato: "Gli arrivi di Rabiot e Nkunku che hanno alzato il livello della rosa. Qualcosa ancora manca, servirebbero ancora un centrale difensivo e un centravanti di peso, ma la squadra inizia a somigliare sempre più al suo allenatore: matura, equilibrata, pratica".

E infine il possibile piano di Allegri per Leao: "Torna Leao, a oltre 40 giorni dall’infortunio al polpaccio, ma dalla panchina: l’autonomia è di mezz’ora, quindi lo vedremo con ogni probabilità nella ripresa. Il piano di Allegri è tenerlo come arma a gara in corso".

