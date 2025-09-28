Prima pagina Tuttosport: Milan-Napoli, parla lo chef Cannavacciuolo

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 28 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus: altro pareggio è 1-1 con l'Atalanta. Robe da Motta. Pio imita Lautaro, l'Inter vince anche a Cagliari. Toro, Baroni a muso duro. Milan-Napoli, parla lo chef Cannavacciuolo. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
