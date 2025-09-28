PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport, Milan-Napoli stellare: testa o fuga

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 28 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 28 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro il Cagliari. Primo gol in Serie A per Pio Esposito. Milan-Napoli stellare: testa o fuga. La Juventus non vince più: 1-1 con l'Atalanta. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

