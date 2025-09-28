Milan-Napoli, Sacchi: 'Allegri saggio con la difesa a tre. Gimenez ...'

Poi il parere sul centrocampo del Milan: "Il reparto migliore. Modric e Rabiot, quando hanno il pallone tra i piedi, sanno sempre quello che devono fare. Ecco, il problema per i rossoneri potrebbe essere invece quando il pallone ce l’avrà il Napoli: sono curioso di vedere se presseranno o se invece arretreranno a protezione della loro area".
Sacchi ovviamente parla anche del Napoli che per lui è la favorita per lo Scudetto, la più attrezzata, con un lavoro di Conte magnifico: "Contro il Milan sono convinto che cercherà di prendere possesso del campo e di dominare il gioco. Al Napoli piace palleggiare e verticalizzare all’improvviso e penso che questa sarà la chiave della sfida di San Siro".
