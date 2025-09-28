Milan-Napoli, Sacchi: 'Allegri saggio con la difesa a tre. Gimenez ...'

"Per l’occasione mi sono divertito a giocare Milan-Napoli proprio come facevo un tempo prima di una grande sfida". Arrigo Sacchi, storico allenatore rossonero, ha presentato la grande sfida della quinta giornata della Serie A 2025-26. "Ho cercato di immaginare che cosa inventeranno Max Allegri e Antonio Conte", questo il suo pensiero a 'La Gazzetta dello Sport'. "Credo che il peso degli allenatori sarà determinante. Allegri ha saputo raddrizzare immediatamente la barca e, da allora in poi, il Milan non ha più incassato gol. Significa che l’allenatore ha lavorato bene, avendo in testa una chiara idea di calcio e sapendo trasmetterla ai suoi ragazzi".