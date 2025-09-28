Calciomercato Milan, nessun cambio per Saelemaekers? Ecco il talento

Calciomercato Milan, i rossoneri si sono mossi tantissimo in estate, ma non hanno chiuso tutti i colpi preventivati, nonostante i 10 nuovi volti arrivati a Milanello. La dirigenza ha rinforzato tutti i reparti con un grande lavoro soprattutto a centrocampo. In difesa e in attacco, però, non sono arrivati forse i veri obiettivi di inizio mercato: una punta d'area di rigore e un difensore esperto. Che possano essere i primi obiettivi di gennaio e di giugno? Il club potrebbe pensare alle occasioni in inverno indipendentemente dalle necessità. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA