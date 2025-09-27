Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 27 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Tuttosport: Milan-Napoli è Modric contro De Bruyne
Prima pagina Tuttosport: Milan-Napoli è Modric contro De Bruyne
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 27 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus: voglia di tornare grande. Milan-Napoli è Modric contro De Bruyne: 58 trofei. Attenti a qui due. Tattica Marotta: "Conte favorito". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
