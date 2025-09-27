Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 27 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport, intervista a Bove: “Sto tornando”
EDICOLA
Prima pagina Corriere dello Sport, intervista a Bove: “Sto tornando”
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 27 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con un'intervista esclusiva a Edoardo Bove: "Sto tornando". La Juventus a David. Il derby di Barella. . Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA