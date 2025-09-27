Stadio Milan, Capello: 'San Siro va reso un gioiello. Ho l'incubo che ...'

Il problema Europei: "Ciò che è successo con l’Europeo del 2032 mi mette una grande tristezza. È incredibile che una città come Milano non abbia uno stadio per questo evento, soprattutto dopo vari dibattiti a riguardo. Negli ultimi 15 anni la città è cresciuta in modo esponenziale. È incredibile che la questione stadio sia ancora ferma. San Siro va modernizzato e reso un gioiello".