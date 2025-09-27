Calciomercato Milan, Kristensen non il colpo giusto? Ecco cosa serve

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, altro che Kristensen: Allegri ha bisogno di ben altro per la sua difesa. Serve uno come …

Milan, altro che Kristensen: Allegri ha bisogno di ben altro per la sua difesa. Serve uno come …

Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, i rossoneri si sono mossi tantissimo nella scorsa estate con ben 10 colpi in entrata e tantissime cessioni. Reijnders, Theo Hernandez e Thiaw sono state le più pesanti sia a livello di importanza in rosa, sia per l'impatto che hanno avuto sulle casse rossonere. Quello che non è riuscito a fare il direttore sportivo Igli Tare è stato chiudere per un difensore esperto che possa guidare il reparto di Massimiliano Allegri. Questo potrebbe essere il colpo di gennaio. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

