Milan-Napoli, torna un Leao tutto nuovo: ruolo e le richieste di Allegri

Come racconta 'La Gazzetta dello Sport', Leao è un giocatore molto serio per quanto riguarda il suo corpo, tanto da farsi seguire da un preparatore privato. Per questo l'infortunio al polpaccio è delicato per un giocatore che fa della velocità e degli scatti il suo marchio di fabbrica. Dal suo infortunio, racconta la rosea, nessun guaio ulteriore, solo che le fibre muscolari di Leao sono delicate, inoltre lo stile di gioco di Rafa costringe alla massima prudenza. Secondo il quotidiano ora sarebbe pronto e lo si attende in campo contro il Napoli, ma dalla panchina. Contro la Juventus potrebbe essere di nuovo al massimo della forma.