Milan-Napoli, torna un Leao tutto nuovo: ruolo e le richieste di Allegri
Milan-Napoli potrebbe essere il ritorno in campo di Rafael Leao fermo da Milan-Bari di Coppa Italia per l'infortunio al polpaccio. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come racconta 'La Gazzetta dello Sport', Leao è un giocatore molto serio per quanto riguarda il suo corpo, tanto da farsi seguire da un preparatore privato. Per questo l'infortunio al polpaccio è delicato per un giocatore che fa della velocità e degli scatti il suo marchio di fabbrica. Dal suo infortunio, racconta la rosea, nessun guaio ulteriore, solo che le fibre muscolari di Leao sono delicate, inoltre lo stile di gioco di Rafa costringe alla massima prudenza. Secondo il quotidiano ora sarebbe pronto e lo si attende in campo contro il Napoli, ma dalla panchina. Contro la Juventus potrebbe essere di nuovo al massimo della forma.

Contro il Napoli, la scorsa stagione, Leao è partito dalla panchina, mentre fu mattatore nel 2023 con la doppietta in campionato e l'assist fantastico nei quarti di Champions League per la rete di Giroud. Come scrive la rosea, ci si attende un Leao tutto nuovo: per ruolo, età, responsabilità. Deve essere riferimento dell’area di rigore, visto che dovrebbe giocare più centrale nel 3-5-2 di Allegri.

Anche da infortunato ha avuto comunque la sua utilità: è stata una presenza positiva per il gruppo, per esempio con la storia Instagram dedicata a Santi Gimenez dopo il gol, ed è stato uomo squadra per il suo Milan. Allegri, si legge, chiede a Leao anche di essere decisivo di testa, come fatto contro il Bari. Il portoghese sembrerebbe già avere cambiato atteggiamento: all’esordio non c’era un giocatore distratto e ad andamento lento, ma un talento concentrato.

