Calciomercato Milan, Moretto: 'Leao non era incedibile. Fossero arrivati ...'

C'è stato veramente qualcuno che ha provato a prendere Leao? "In estate ci sono stati sondaggi concreti del Bayern Monaco senza proposte concrete e nessuna altra squadra ha presentato un'offerta scritta. Il Milan ha comunque cercato di tenerlo, con Leao che è felice di rimanere. Ha un contratto in scadenza nel 2028 in questo momento è il giocatore simbolo del Milan e il club si aspetta il massimo da lui", conclude Moretto.