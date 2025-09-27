Calciomercato Milan, Moretto: 'Leao non era incedibile. Fossero arrivati ...'

Calciomercato Milan, Leao è stato vicino alla cessione in estate? Matteo Moretto ne parla su YouTube. Tra il sondaggio del Bayern e non solo. Ecco i dettagli
Rafael Leao, dopo il lungo stop per l'infortunio subito contro il Bari in Coppa Italia, è pronto a rientrare in campo: contro il Napoli, domani, il portoghese dovrebbe sedere in panchina pronto per essere schierato da Allegri, magari nel secondo tempo. "È fuori da diverse settimane per un problema al polpaccio che all'inizio non sembrava così grave. Poi, anche perché lui sentiva dolore, si è deciso di andare piano. Alle porte c'è la sfida con il Napoli con Leao che dovrebbe essere convocato anche se il Milan non lo vuole rischiare. Dal punto di vista fisico sta tornando anche se non è ancora al 100%". Questo il racconto del suo infortunio e del suo recupero da Matteo Moretto in un video su 'YouTube' di Fabrizio Romano.
Calciomercato Milan, Leao: il punto di Moretto
L'esperto di calciomercato racconta anche l'estate del portoghese: "Il Milan in estate non lo ha definito incedibile perché qualora dovesse arrivare un'offerta giusta nessuno è incedibile. Qualora fossero arrivati 80/90 milioni di euro, il Milan si sarebbe seduto a parlare".