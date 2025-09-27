Pianeta Milan
Calciomercato Milan, il piano per l’attacco: si segue Gonzalo Garcia. Ecco tutti i dettagli

Gonzalo Garcia del Real Madrid il prossimo attaccante del Milan? I rossoneri lavorano per il calciomercato. Occhio al giovane spagnolo. Ecco il piano
Emiliano Guadagnoli
Il Milan si appresta a giocare una partita molto difficile domani sera contro il Napoli capolista, ma le voci di calciomercato non smettono mai. "Il vero grande obiettivo del mercato del Milan per gennaio resta invece un centrale difensivo che possa aumentare la qualità del reparto", scrive coì il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.

Calciomercato Milan, occhi su Gonzalo Garcia

Non solo difesa, il Milan potrebbe pensare anche all'attacco. Secondo Ceccarini, infatti, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Gonzalo Garcia del Real Madrid mattatore dei blancos durante l'ultimo Mondiale per Club in cui ha brillato. "Il suo impiego nella Liga in questo avvio è stato davvero limitato", sottolinea Ceccarini.

Quale potrebbe essere il piano del Milan? L’idea per il futuro dei rossoneri potrebbe essere quella di valutare un’operazione in prestito con diritto, anche se, secondo il giornalista, sarebbe un'opzione difficilmente accettabile dal Real Madrid. Vedremo se il Milan punterà sull'attaccante classe 2004 per il futuro. Molto potrebbe dipendere dalle prestazioni di Gimenez.

