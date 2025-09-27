Calciomercato Milan, occhi su Gonzalo Garcia

Non solo difesa, il Milan potrebbe pensare anche all'attacco. Secondo Ceccarini, infatti, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Gonzalo Garcia del Real Madrid mattatore dei blancos durante l'ultimo Mondiale per Club in cui ha brillato. "Il suo impiego nella Liga in questo avvio è stato davvero limitato", sottolinea Ceccarini.