Calciomercato Milan, nuovo assalto a Gomez? Le difficoltà per Kristensen

Il Milan ha chiuso il calciomercato estivo con 10 operazioni in entrata. Durante l'ultimo giorno sono arrivate le ufficialità di Adrien Rabiot e Odogu, gli ultimi due colpi cronologicamente parlando dell'estate rossonera. Tra gli obiettivi 'mancati' dalla dirigenza c'è un difensore centrale d'esperienza che potesse completare il reparto al meglio. Invece è arrivato il giovane prospetto dal Wolfsburg, un giocatore tutto da costruire e testare ad alti livelli.