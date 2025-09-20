Calciomercato Milan, nuovo assalto a Gomez? Le difficoltà per Kristensen

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare a due nomi per rinforzare la difesa a gennaio: Joe Gomez e Kristensen dell'Udinese. Ecco le ultime novità
Il Milan ha chiuso il calciomercato estivo con 10 operazioni in entrata. Durante l'ultimo giorno sono arrivate le ufficialità di Adrien Rabiot e Odogu, gli ultimi due colpi cronologicamente parlando dell'estate rossonera. Tra gli obiettivi 'mancati' dalla dirigenza c'è un difensore centrale d'esperienza che potesse completare il reparto al meglio. Invece è arrivato il giovane prospetto dal Wolfsburg, un giocatore tutto da costruire e testare ad alti livelli.
Calciomercato Milan, Gomez o Kristensen?
Per questo a gennaio non è escluso che il Milan possa pensare di nuovo alla difesa. Ne parla su Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini che si concentra su due nomi. Il primo è quello di Joe Gomez, che il Milan ha provato a prendere in estate dal Liverpool: "Come già detto Joe Gomez resta una soluzione praticabile visto che il Liverpool avrebbe poi tutto il tempo per cercare un’alternativa".