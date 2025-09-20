Calciomercato Milan, Maignan rinnovo in salita: due alternative

L'altra? "L’altro obiettivo è Suzuki del Parma su cui già nell’ultima sessione di mercato erano piombati diversi club tra cui il West Ham e il Napoli", scrive Ceccarini.
CALCIOMERCATO MILAN
Il calciomercato non dorme mai: non manca poi molto tempo al mese di gennaio, periodo in cui le squadre potrebbero andare alla ricerca di occasioni per completare le proprie rose, magari non del tutto complete dopo l'estate. Anche il Milan potrebbe andare alla circa di occasioni e opportunità. I rossoneri, però, potrebbero pensare anche alla prossima stagione, specialmente in porta. Al momento Mike Maignan non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2026: la dirigenza rossonero potrebbe pensare a un possibile sostituto.
L'esperto di calciomercato di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini parla di un possibile tentativo del Milan per il rinnovo, con la strada che sarebbe comunque in salita. A chi potrebbe pensare il Diavolo nel caso in cui Maignan dovesse andare via a parametro zero? Secondo il giornalista sono due le ipotesi: Caprile del Cagliari, preso per 7 milioni dal Napoli.
