PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, si tenta il colpo alla Leoni? Occhi sul prospetto

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, si tenta il colpo alla Leoni? Occhi sul prospetto

Calciomercato Milan, i rossoneri in estate non sono riusciti a chiudere il colpo Giovanni Leoni. Occhio a un altro talento nel mirino del Diavolo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, niente Leoni: i rossoneri ci riprovano. Ecco il talento

Calciomercato Milan, Igli Tare e la dirigenza rossonera ha chiuso 10 colpi in entrata e tantissime cessione: ultime in ordine cronologico quelle di Adli e Bennacer. La rosa del Diavolo si è chiusa così dopo il mercato estivo.

Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale).

Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3).

Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5).

Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6).

Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3).

Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2).

Il calciomercato di gennaio, si sa, è quello delle occasioni e il Milan potrebbe essere alla ricerca di giocatori che possano puntellare al meglio la rosa di Massimiliano Allegri. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA