Calciomercato Milan, Igli Tare e la dirigenza rossonera ha chiuso 10 colpi in entrata e tantissime cessione: ultime in ordine cronologico quelle di Adli e Bennacer. La rosa del Diavolo si è chiusa così dopo il mercato estivo.
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, si tenta il colpo alla Leoni? Occhi sul prospetto
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, si tenta il colpo alla Leoni? Occhi sul prospetto
Calciomercato Milan, i rossoneri in estate non sono riusciti a chiudere il colpo Giovanni Leoni. Occhio a un altro talento nel mirino del Diavolo
Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale).
Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3).
Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5).
Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6).
Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3).
Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2).
Il calciomercato di gennaio, si sa, è quello delle occasioni e il Milan potrebbe essere alla ricerca di giocatori che possano puntellare al meglio la rosa di Massimiliano Allegri. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA